Fórumot szervezett a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja

Betegbiztonsági fórumsorozatot indított a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja, hogy oktatófilmek segítségével és előadások, beszélgetések során hívja fel a figyelmet arra, mit tudnak tenni maguk a betegek és hozzátartozóik a beteg­biztonsági kockázatok csökkentéséért.

Nemrég Zalaegerszegen, a Keresztury VMK-ban találkoztak a szakértők az érdeklődőkkel. Lapunknak dr. Czigány Zsófia független betegbiztonsági szakértő beszélt a fórumsorozat főbb témáiról: a túlzott antibiotikumhasználatról, a kró­nikus betegek gyógyszer­szedésével kapcsolatos problémákról, az orvos-beteg együtt­működésről és az inter­netes orvoslás veszélyeiről. Mint elmondta: világszerte nagy problémát jelent a túlzott antibiotikumhasználat.

– Az antibiotikumra szinte csodaszerként tekint az emberek egy része, és egy egyszerű megfázásra is beszedik, holott a vírusok ellen nem használ – nyomatékosította a szakértő.

Mert a baktériumok ellenszere, ugyanakkor nem minden anti­biotikum hatásos minden baktérium ellen. Amint a népegészségügyi központ weboldalán is olvasható, több mint 15 különböző antibiotikumcsoport létezik, amelyek kémiai szerkezetükben és a baktériumok elleni hatásukban különböznek egymástól.

A túlhasználat és a nem megfelelő használat felgyorsítja az ellenálló baktériumok kialakulását, amelyek már nem reagálnak a gyógyszerekre. Ezek a rezisztens baktériumok átterjedhetnek és fertőzést okozhatnak olyan személyeknél is, akik nem szedtek antibiotikumot. Halálos megbetegedést is előidézhetnek, és fennáll a veszélye, hogy az emberiség hatásos antibiotikumok nélkül marad, ami beláthatatlan következményekkel jár.

Fontos tehát, hogy csak az orvos által felírt esetben szedjünk antibiotikumot, pontosan addig és úgy, ahogy előírta. Maradék gyógyszert senki ne tartson meg, ne adjon másnak, és ne próbáljon meg recept nélkül antibiotikumot szerezni.

Nagy problémát jelent az is, hogy a krónikus betegségben szenvedők gyakran nem szedik előírásszerűen a gyógyszereiket, hangzott el a betegbiztonsági fórumon. Ez gyakori például cukorbetegség, magas vérnyomás vagy magas koleszterinszint esetében. Az utóbbinak például nincs tünete, ezért a beteg úgy gondolja, hogy nincs is szüksége a gyógyszerre, pedig a magas koleszterinszint később súlyos problémákhoz vezethet.

A fórumon felhívták a figyelmet arra, hogy a krónikus betegek különösen ügyeljenek a gyógyszerek pontos szedésére. A betegbiztonságról készített kisfilmek egyikében ellenpéldaként bemutattak egy férfit, aki építkezésen dolgozott és infarktust kapott. Mint kiderült, a korábban felírt gyógyszereit nem szedte be, az életmódján nem változtatott, a felesége pedig elnéző volt vele, és gyógyteákkal, étrend-ki­egészítőkkel próbálta kezelni.

Az internetről szerzett egész­ségügyi információkkal kapcsolatban az volt a fő üzenet, hogy e téren is legyünk sokkal óvatosabbak és tudatosabbak. Kerüljük az öngyógyszerezést és a gyógyszerek vásárlását a világhálón, mert nagyon sok hamis termék van forgalomban, amely nemhogy hatóanyagot nem tartalmaz, de egészségkárosító is.

Az országos fórumsorozat szervezői és előadói e téren is azt hangsúlyozták, hogy bízzanak a betegek a kezelőorvosukban, illetve se a diagnózist, se a terápiát ne bízzák „dr. Google-ra”.