Fórumot rendezett a becsehelyi horvát önkormányzat

A Zala megyei nemzetiségi önkormányzatok aktívak és jól működnek, évről évre több támogatást sikerül lehívniuk.

Többek között ez is elhangzott tegnap a becsehelyi faluházban megrendezett nemzetiségi fórumon. Az eseményt a helyi horvát önkormányzat szervezte. A programon a nemzetiségpolitika aktualitásairól számolt be Tircsi Richárd, a Miniszterelnökség Nemzetiségi Főosztályának vezetője. Gugán János, az országos horvát önkormányzat elnöke a magyarországi horvátok helyzetét mutatta be, Vajda László, a Zala Megyei Közgyűlés nemzetiségi bizottságának elnöke a megye nemzetiségeinek helyzetéről beszélt, a Zala Megyei Kormányhivatal hatósági főosztályának vezetője, dr. Sali Zsófia pedig a nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletének tapasztalatairól ejtett szót.

A KUD Sumarton, azaz a tótszentmártoni vegyes kórus műsora után Háriné Hederics Tímea, a házigazda horvát önkormányzat elnöke köszöntőjében kitért arra, hogy a fórum egy nagyobb rendezvénysorozat, a pályázati forrásból és saját büdzséből finanszírozott Becsehelyi Horvát Napok elemeként jöhetett létre. Ezek során ma horvát nyelvű szavalóversenyt rendeznek, pénteken horvátországi festők, szobrászok kiállítása nyílik meg, előadást hallhatnak a résztvevők a horvát népszokásokról, majd a Stobos Tamburazenekar koncertezik a faluházban. Szombaton pedig zarándoklat indul Horvátország legnagyobb Mária-kegyhelyére, Marija Bistricára.

Németh Géza becsehelyi polgármester is köszöntötte a megjelenteket, rámutatva: a Mura menti horvátságra az a legnagyobb veszély, ha a fiatalok nem beszélik nyelvüket.

Tircsi Richárd pedig arról beszélt, hogy a kormány az elmúlt években jelentősen növelte a nemzetiségi önkormányzatok működéséhez, rendezvényeinek anyagi támogatásához szükséges forrásokat. Hozzátette, a zalai nemzetiségi önkormányzatok ezekből egyre többet tudnak lehívni, ami azt jelzi, hogy jól működnek és tevékenyek.