Fontosnak tartja a közösség erősítését a Mura menti Tótszerdahely új polgármestere

Átvett néhány folyamatban lévő beruházást elődjétől, Tislér Istvántól az újonnan megválasztott polgármester, Havasi Viktória, aki első körben ezek befejezését tartja szem előtt. A továbbiakról pedig most még csak nagy vonalakban gondolkodik, de a közösségi életet és a munkahelyteremtést stratégiai fontosságúnak véli.

Tislér István a rendszerváltás óta vezette a települést, idén azonban úgy döntött, nem indul újra a polgármesteri tisztségért. A választáson Havasi Viktória kapta a legtöbb szavazatot.

– Korábban itt dolgoztam az önkormányzatnál, 13 éven át segítettem Tislér István munkáját – bocsátotta előre Havasi Viktória. – Akkor elsősorban pályázatírással, a projektek elszámolásával és rendezvényszervezéssel foglalkoztam. Majd a közeli Nagykanizsára kerültem egy szintén pályázat­író céghez, ahol projektmenedzser voltam, tehát van tapasztalatom a hazai és határon átnyúló pályázati programokban egyaránt. Az önkormányzati választáson azért indultam a polgármester-jelöltek sorában, mert a lakosság köréből többen is biztattak erre – nekem magamtól eszembe sem jutott volna ez, de végül engedtem a „nyomásnak” és ringbe szálltam. Az előző településvezetőtől három fejlesztést vettem át: kettő uniós támogatású humán-erőforrással kapcsolatos projektet, illetve a Start munkaprogramban, a közfoglalkoztatás keretében megvalósuló beruházást. Ennek során az iskolánkhoz és a polgármesteri hivatalhoz vezető útszakasz mentén térköves parkolókat, új buszmegállót alakítanak ki és parkosítanak a közfoglalkoztatottjaink.

Havasi Viktória beszélt az elképzeléseiről is. Előrebocsátotta: jó állapotokat vett át Tislér Istvántól, az önkormányzat stabil pénzügyi működése biztosított.

– Szeretnék a további építkezéshez még erősebb alapokat teremteni, amihez azt gondolom, nagyon fontos a közösségi élet felpezsdítése, a közösségek összekovácsolása, az, hogy a faluban lakókat kicsit összehozzuk – szögezte le az új polgármester. – Ahol csak lehetőségem nyílik rá, azt kérem mindenkitől, tegye félre vélt vagy valós sérelmeit, vesse le a régi dolgokat és induljunk el tiszta lappal egy közös úton, hiszen mindannyiunk érdeke az, hogy Tótszerdahely fejlődjön. Fontosnak tartom, hogy minél többen találják meg itt a számításukat, ehhez munkahelyeket kell teremteni. Van egy kihasználatlan ipari területünk, szeretnénk ezt is befektetők fogadására kész állapotba hozni, és természetesen befektetőket idevonzani. A temető bővítése ugyancsak szükséges, mint ahogy egy parkoló kialakítása is a sírkert közelében. A jövőt illetően azt is kiemelném, hogy célirányos pályázati szemlélettel szeretnék dolgozni – ugyan kellenek a pályázatok, de fontos az ésszerűség, a tervezhetőség.