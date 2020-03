Fontos változások lépnek életbe a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban

Számos lényeges információt osztott meg közösségi oldalán a Zala Megyei Szent Rafael Kórház, az alábbiakban változtatás nélkül közöljük őket.

2020. március 19-étől a Zala Megyei Szent Rafael Kórház Zrínyi és Zárda utca bejárata kizárólag személyzeti bejáratként működik.

A kórházba érkező valamennyi betegünknek a főépület főbejáratnál (Csány tér felől) kell belépnie az intézménybe. Itt egy kikérdezést szolgáló pultot alakítottunk ki. Kérjük, várjanak türelemmel míg sorra kerülnek és tartsák meg az egymás közötti 2 méteres távolságot.

A kikérdezést követően munkatársaink az egyértelműen kijelölt útvonalakon irányítják tovább Önöket a rendelőkbe (a sürgősségi osztályra is).

Az osztályokon fekvő betegeknek szánt csomagokat a hozzátartozók nem vihetik be személyesen. A küldeményeket a főépület főbejáratánál kell leadni, naponta 13 és 15 óra között. Kérjük, hogy a címzett beteg nevét és az őt ellátó osztály megnevezését olvashatóan, a csomagra jól rögzítve szíveskedjenek felírni.

Aki a rendelőintézetben működő szakrendelésekre érkezik, a Rendelőintézet főbejáratán jut be az épületbe. A földszinti pultnál kell bejelentkeznie munkatársainknál. Minden érkezőnek be kell mutatnia sürgős megjelölésű beutalóját, a traumatológiai leleten pedig a visszahívás tényét. Kérjük, hogy várakozás esetén itt is szigorúan tartsák meg az egymás közti 2 méteres távolságot!

A kórház és a rendelőintézet büféje holnaptól nem üzemel