Fontos lehet a munkaadók és munkavállalók elvárásainak közelítése

Az álláskeresők munkalehetőségekről informálódhatnak, a munkáltatók pedig a foglalkoztatással összefüggő aktualitásokról tájékozódhattak a Keszthelyi Család és Karrier Pont rendezvényén csütörtökön. A rendezvényre még 15 óráig várják az érdeklődőket.

Tizenöt munkaadó, illetve álláskeresőket segítő szervezet van jelen az állásbörzén. A Keszthelyi CsakPont és az esemény célja is az, hogy munkaadókat és munkavállalókat, egymás elvárásait közelítsék egymáshoz. dr. Gábor Hajnalka szakmai vezető elmondta: sok kisgyermekes édesanya próbál visszatérni a munka világába, ám a számukra ideális részmunkaidős, vagy nem tipikus foglalkoztatás lehetőségét kevés cég biztosítja.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A karrierpont azon is dolgozik, hogy minél inkább elterjedjenek e lehetőségek. Ezekről is szó esett a fórumon, melyet Nagy Bálint alpolgármester nyitott meg, majd a résztvevők ismerkedhettek a foglalkoztatási helyzet javítását célzó támogatási lehetőségekkel és programokkal, a rendezvénynek otthont adó Balaton Színház foglalkoztatási stratégiájával, s megtudhatták azt is, hogy az intézmény már hatodik alkalommal nyerte el a Családbarát Munkahely díjat.

Könnyid László, az egyik hévízi hotel vezérigazgatója, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke konkrét példákat is bemutatott, hogyan lehet nagycsaládos szülőket és megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztatni.