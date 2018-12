Fontos járdaszakaszt újítottak fel Rédicsen

A Vasút utcában valósult meg a járda rendbe­tétele a határ menti településen.

Mint arról Soós Endréné, Rédics polgármestere beszámolt: a település legrosszabb állapotban lévő járdájának felújítása történt meg.

Korábban is tervezték már a munkálatok elvégzését, hiszen időszerűvé vált a rendbetétele, ám mivel állami tulajdonban lévő szakaszról van szó, erre nem tudtak pályázatot benyújtani és támogatáshoz jutni.

– Annyira rossz és a közlekedés szempontjából veszélyes már a járda, hogy nem lehetett tovább halasztani a felújítását, így önerőből tetettük rendbe, 130 méter hosszban betonréteget kapott, valamint a szakasz mentén az árkok kitisztítására is sor került – közölte Soós Endréné.

A településen idén is több fejlesztés történt, ezek között jelentős a Sugár utcában végzett aszfaltozás, valamint a Pozsonyi utcában a vízelvezető árok kitisztítása. A jövő évben pedig az árvízvédelmi helyzet javítására, illetve megoldására helyezik a hangsúlyt. Erre azért van szükség, mert a Pék-patak medrének rendszeres tisztítása után is problémát okoz a településen egy-egy nagyobb esőzés. Korábban szakértők részvételével bejárás is történt, ahol közösen tekintették meg a veszélyeztetett területeket.

