Fontos göcseji utat újítanak fel Dobronhegyen

Megújul a Göcsejbe vezető legfontosabb, 7405 számú mellékút Dobronhegyen átvezető, a Kandikóra felkapaszkodó szakasza.

Az elmúlt napokban a falu déli végén a legveszélyesebbnek számító kettős kanyarulat új burkolatot kapott, megerősítették a padkát. Ezen kívül a Milejszegre vezető 74 114-es út kereszteződésében a buszmegállókat is átépítették. Erről is beszélt Vigh László országgyűlési képviselő, aki a helyszínen tartott rögtönzött sajtótájékoztatót, miközben a gépek az utolsó rétegeket dolgozták be a burkolatba.

Mint a képviselő elmondta: 570 méter hosszban újították fel az utat, és építik ki a vízelvezető rendszert. A településfejlesztési operatív programból 75 millió forintot költöttek a beruházásra.