Fontos gesztus a kormánytól

Nem szabad sajnálni a pénzt a nemzeti konzultáció postaköltségére, fontos gesztus, hogy a kormány a választások közötti időszakban is kikéri a véleményünket.

Ezt a Nagykanizsai Polgári Egyesület elnökhelyettese, Papp János mondta lapunknak, aki civilként nem közömbös a közélet és hazája sorsa iránt. Vezetésével 2003 óta, az aktualitásokra is figyelve ünnepelik évről évre Petőfi Sándor születésnapját a nagy költő Deák téri szobránál. Jó tíz éve pedig Nagykanizsa önkormányzatával együtt – a folytatást, az ifjúságot is bevonva – ápolják a kommunista diktatúrák áldozatainak emlékezetét.

– Ismerősök kérdezik, hogy mi a véleményem azokról, akik lopkodják, vagy begyűjtik a konzultációs leveleket – mondta Papp János. – Úgy vélem, az a céljuk, hogy ostobák és gazemberek uralkodjanak rajtunk. Ellenzéki pártoknak mondják magukat, de ha hátrébb lépünk, azt látjuk, nekik a globális hatalom érdeke az első. Így tulajdonképpen mi, akiknek mindennél fontosabb a saját hazánk, mi vagyunk az ellenzék egy roppant erővel szemben. Ezért van útban nekik egyaránt az újraválasztott lengyel, a novemberben ringbe szálló amerikai elnök és a már háromszor bizalmat nyert magyar kormány is. Miért van idehaza páratlan módon több mint 10 éve stabilitás? Nemcsak a politikában, hanem ezzel összefüggésben biztonsági téren és gazdaságilag is? Meglehet, ennek egyik oka az, hogy a választások között is kikérik a véleményünket. Hallottam olyat, miszerint a demokrácia költséges. Éltem a Kádár-diktatúrában, ezért ezt megkérdőjelezem. Mennyibe került nekünk a rengeteg lehallgatókészülék – poloska – és lehallgatótiszt? Sokak abban a korban kirívó életszínvonala? S vajon mi lehetett volna hazánkból mára mindezek nélkül? Ne sajnáljuk hát a konzultáció postaköltségét! Az idegen hatalom kiszolgálása az, aminek igazán nagy az ára – fogalmazott.