Fontos a külső megjelenés megőrzése is

Szeptember második felében kezdődött meg a Zala Menti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény épületének felújítása 57,7 millió forintos támogatással.

A beruházásról Vigh László országgyűlési képviselő és Pintér Antal polgármester tartott tájékoztatót. Egyebek mellett arról beszéltek, hogy az elnyert támogatás nagyobb hányadát az idősek nappali ellátását biztosító épületre, a volt urasági kastélyra, külső hőszigetelésére, nyílászáróinak cseréjére, fűtéskorszerűsítésére, a napenergia hasznosítására, valamint akadálymentesítésére fordítják. A fennmaradó összeg eszközbeszerzést szolgál: új autót, a gondozónők közlekedését megkönnyítő kerékpárokat (összesen tíz darabot), valamint informatikai eszközöket vásárolhat belőle a szociális intézmény.

Vigh László arról beszélt, hogy a most záródó ötéves önkormányzati ciklusban számos fontos fejlesztés és felújítás valósult meg a városban, és emlékeztetett arra is, hogy az épület külső felújítására és energiaracionalizálására még 2016-ban benyújtott pályázat pozitív elbírálásáról ez év elején tájékoztatta a zalalövői önkormányzatot. A munkálatok egyik fontos szempontja, hogy a napközi otthon – amely a város egyik legrégibb, patinás múltú épülete – a felújítást követően is megtartsa eredeti formáját, külső díszeit. A képviselő úgy fogalmazott: annak idején a hőszigetelés és az energiatakarékosság kevésbé volt szempont, korunkban viszont alapkövetelmény, de az épületek jellegzetes külsejének eredeti állapotban való megtartása is fontos cél.