Folytatódik a kedvelt nagykanizsai Sétakert felújítása

Halad az idén 125 éves Sétakert megújítása, most a régi gyöngykavicsos sétány helyreállítása folyik csaknem 350 méter hosszúságban.

A Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. menedzsmentjének törekvéseihez kapcsolódóan civil összefogás is kibontakozóban van, melyhez egyre többen csatlakoznak. A régi gyöngykavicsos sétány felújításához például a Bauterc Prizma Kft. ajánlott segítséget: a Via Kanizsa által biztosított mészkőzúzalék terítését ingyen elvégzi.

– Most egy hosszú, két szakaszból álló promenád felújítását végezzük, a régi gyöngy­kavicsos sétány helyére mészkőzúzalékos sétányt építünk – mondta Szabó István, a Via Kanizsa Városüzemeltető Zrt. vezérigazgatója. – A meglévő szegélyek közé egy járdafiniser gép húzza be a mészkőzúzalékot, amit aztán behengerezünk. Így a Sétakertet átszelő aszfaltos sétány mellett a vasútvonallal párhuzamosan is lesz lehetőség sétálni. Mellette szeretnénk majd padokat, új hulladék- és kutyaürülék-gyűjtő edényeket elhelyezni. Az új sétánnyal reményeink szerint létrejön egy olyan futókör, amely a park keleti sarkában lévő díszkaputól az uszodánál lévő kisfiús díszkútig és onnét visszafelé pontosan egy kilométer. Aki nem akar a Mindenki Sportpályájára vagy a szintén a Via által kezelt, a Csónakázó-tónál lévő öt kilométeres futókörhöz kimenni, a Sétakertben, a belvároshoz közel is lefuthatja a maga néhány kilométerét.

Szabó István hozzátette: a Sétakertbe 15 pad kerül – a majdani versenyuszoda helyét jelentő területen a főépítésszel egyeztetve, régi kőlábú padok felhasználásával „retró sétányt” hoznak létre a Batthyány utcai régi gyaloghídtól nyugatra eső kisebb területen.

Hamarosan megújulhat a Kossuth téri híd közelében lévő díszkapu is, melynek rendbetételét a Nagykanizsai Városvédő Egyesület vállalta.

– A zenepavilon és a szökőkút felújítása, újraindítása szintén a célok közt szerepel, ám mivel a Sétakertben minden helyi védettséget élvez, ezek a jelentősebb felújítások nem mennek egyik napról a másikra – jelezte a vezérigazgató. – Mindkettő esetben terveztetésre van szükség, s még a munkálatok költségvonzata sem látszik tisztán. Ha sokba kerül és nem találunk mecénásokat, elképzelhető, hogy a két objektum korszerűsítését kicsit csúsztatni kell. Jó hír viszont, hogy a közeljövőben kap egy aszfaltréteget a Tripammer utca Sétakerttel határos járdaszakasza a Kossuth téri hídtól a Papp Simon sétányig, valamint az uszoda irodarésze előtti járdaszakasz.

Mivel a Sétakertben most nincs rendezvények hangosítására alkalmas áramvételi lehetőség, a zenepavilonnál létesítenek egyet.