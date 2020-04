Folytatják idén is a felújításokat Pákán

Idén az óvoda épületének felújítása a legnagyobb feladat a településen. Erről is beszélt Lukács Tibor polgármester a község ez évi költségvetése kapcsán.

Idén 345 millió forintból gazdálkodik a pákai önkormányzat. A polgármester elmondta, hogy mire futja a büdzséből.

– A közfoglalkoztatási programot idén is elindítottuk – kezdte. – Ebben tervezünk gépvásárlást: fűnyírót, felcsatolható árokásót vennénk. Utóbbira azért lenne szükség, hogy magunk el tudjunk bizonyos munkálatokat végezni, és nem kellene költséges bérmunkába kiadni. Folytatjuk az óvoda épületének rendbetételét. A tetőszigetelés és a szerkezet felújítása már megtörtént, erre mintegy 10 millió forintot költöttünk pályázati forrásból. A teljes támogatás közel 30 millió forint, de önerővel is kiegészítjük. A belső gépészeti munkálatokat, a burkolat cseréjét, a festést pedig a nyári szünetben oldanánk meg. Közben az iskolában alakítanánk ki helyet azoknak az ovisoknak, akik igényelnek a nyári hónapokban is ellátást, felügyeletet. Ezek persze mind csak tervek, hiszen ki kell várnunk, hogyan alakul a járványhelyzet. A közmunkaprogramban foglalkoztatottakkal folytatjuk a kertművelést idén is, az iskola melletti területen a fóliasátorban termesztünk zöldségeket, illetve hamarosan indul a veteményezés. Közben pedig az iskola környezetében álló fák közül vágtunk ki néhányat a koruk és rossz állapotuk miatt – sorolta a feladatokat.

Lukács Tibor arról is beszélt, hogy évek óta szerepel az éves tervekben a fogorvosi rendelő felújítása, amire többször nyújtottak már be pályázatot. Most a falvak megújítását célzó országos programban újra van lehetőség erre pályázni, ezért frissítették a terveket és a fejlesztés költségvetését. Az utak karbantartására is folyamatosan odafigyelnek, erre a célra is igyekeznek pályázati támogatást szerezni.

– Mindezek mellett támogatjuk a felsőoktatásban tanuló hallgatókat, csatlakoztunk a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez, segítjük a helyi civil szervezetek működését, a sportegyesületet, a magyar–német baráti kört, illetve olyan, a lakók szempontjából fontos intézmények működéséhez is hozzájárulunk, mint a területi mentőszolgálat, a fogorvosi ügyelet, a lenti szakorvosi rendelőintézet és a háziorvosi szolgálat egyebek mellett – sorolta a polgármester.

Azt is elmondta, hogy a közös önkormányzati hivatal és a társult települések által fenntartott óvoda működtetésére 66,7 millió forint áll rendelkezésükre.