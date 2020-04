Folyik a munka az Eötvös téren Nagykanizsán

A tavaly decemberben indult „Zöld Város – Zöld Nagykanizsa” című projekt Eötvös téri részének munkálatai látványos szakaszhoz érkeztek: megkezdődött a tér belső területeinek rendezése, melynek köszönhetően megújulnak a gyalogos ösvények és zöldterületek.

– A Fő úti és Teleki utcai kerékpárút összekötésével pedig teljessé válik a belvárosi kerékpárút-hálózat és új, vizes elemekkel bővül ki a már eddig is rendkívül népszerű játszótér – fogalmazott Balogh László polgármester. – A jelenleg zajló munkálatok következtében azonban most tényleg egy valódi átalakuláson megy keresztül a tér, melynek eredménye hamarosan kirajzolódik számunkra is. Ugyanis, annak érdekében, hogy a belső területek még inkább bensőségesek és biztonságosak legyenek, a tér utakkal határolt oldalai mentén egy alacsony fal épült, melynek külső részeit földdel feltöltve, füvesítve, kisebb dombfelületek létesülnek, amelyek ténylegesen elválasztják a szabadidős részt a forgalmas területektől. A falak belső oldalán pedig pihenőterek alakulnak ki, ahol számos padot helyezünk majd el, a helyiek kényelmét és pihenését szolgálva.

A városvezető hozzátette: ezzel párhuzamosan folytatódnak a további építési munkálatok is, így elkezdődik a buszmegálló későbbi áthelyezéséhez szükséges ideiglenes buszmegálló építése, valamint folytatódik a Fő úttal párhuzamosan haladó kerékpárút kivitelezése és a teret délről határoló sétálóutca kialakítása. A projekt Eötvös téri részének befejezése az idei év őszére várható. Hamarosan tehát, mikor remélhetőleg már többet sétálhatunk a városban, az Eötvös tér immár egy teljesen új arcát mutathatja.

A közterületek rendbetétele gőzerővel folytatódik, s ahogy Balogh László elmondta: a közeljövőben indulnak a munkák a Deák téren is, ahol a tér belső gyalogos ösvényei új kőzúzalékos burkolatot kapnak, ezenkívül megújul a zöldfelület, fákat és cserjéket ültetnek, évelő ágyakat alakítanak ki, valamint a közvilágítást is korszerűsítik. Ugyancsak látványos elemei lesznek a jövőbeni fejlesztéseknek a Szent József téri (Alsótemplom előtti) parkolókat, illetve a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kam­pusza előtti részt érintő beruházások, melyek keretében a parkolók mellett a járdák is új burkolatot kapnak, ahogyan a zöldterületeket is fejlesztik.