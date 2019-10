Főleg utakat újítottak fel Kaszaházán

Az utóbbi időben fejlesztések indultak és elsősorban útburkolat-felújítások valósultak meg a város kaszaházi részén.

Kiss Ferenc önkormányzati képviselő (MSZP) egy tegnapi sajtóbejárás során ezekre az eredményekre és további lakossági igényekre hívta fel a figyelmet.

A helyszínen bemutatta, hogy a Zala utcában mintegy hárommillió forint értékben aszfaltoztak, ami elsősorban azért volt fontos, mert az út járhatóvá tételével a kaszaházi fennsíkon levő lakóparkban élők könnyebben elérik a városközpontot a Kaszaházi út felé. Hozzátette: jó lenne, ha ezt az utcát még összekötnék a neszelei városrészben levő Zala utcával is, de ez a jövő feladata.

Régi igény volt a rendkívül kátyús Vásártér utca Kaszaházi útra csatlakozó szakaszának a felújítása is. A napokban ez is megtörtént, közel száz méteren új burkolatot kapott az utca több mint 3,6 millió forint felújítás révén, de a teljes hosszban történő rendbetétele ugyancsak hátra van. Beszámolt arról is, hogy a napokban a településrészi önkormányzat kezdeményezésére faültetések kezdődtek a Gólya-dombon és a kaszaházi fennsíkon, a munkákat a lakók a városgazdálkodás szakembereivel közösen végzik el.