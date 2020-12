Földrengést tapasztaltak Zala megyében – frissítve (videó)

Dél után nem sokkal földrengést érezhettünk Zalában.

14.10

Videók olvasóinktól

Több olvasói videót is kaptunk az elmúlt órákban.

A zalaegerszegi Helyes Csaba két felvételt is küldött, melyeken jól látszik, hogy nemcsak a karácsonyfát, de éremgyűjteményét is megrengette a földmozgás.

A szintén megyeszékhelyi Pesti Viktória lakhelyén is rezgett a karácsonyfa. A hölgynek már az utórengést sikerült megörökítenie.

Egy zalaegerszegi tízemeletes legfelső emeletén így mozgatta meg az utórengés Törökné Bulin Barbara fáját.

Volt akit bevásárlás közben ért a földmozgás: Sziva Péter egy zalaegerszegi hipermarketben volt mikor megrengett a föld.

Mint írtunk Keszthelyen is érezni lehetett a földrengést – Pécz Máté innen küldött videót.

13:46

A Katasztrófavédelem zalai egységeihez szerda 13.30-ig egyelőre nem érkezett kárbejelentés a 12,20 perckor Horvátországban, Petrijától 4 km-re történt 6,3-as erősségű földrengés kapcsán, noha a megye egész területén érezték az emberek a földmozgást, tudtuk meg Kósi Zsolt sajtóreferenstől.

A Katasztrófavédelem szakemberei jelezték, hogy a CSFK GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium közleménye szerint 2020. december 29-én 12 óra 19 perckor 6,3-es magnitúdójú földrengés keletkezett Horvátországban, mintegy 5 kilométeres mélységben. A rengés epicentruma Zágrábtól körülbelül 42 kilométerre délkeletre, a magyar országhatártól közelítőleg 100 kilométerre volt. A fő rengés után várhatók utórengések, amelyek között erősek is lehetnek.

A földrengést Magyarország nagy területén is érezte a lakosság. A rengés Baranya megyében ezidáig három településen okozott kisebb anyagi károkat, sérülésről nem érkezett bejelentés.

13:35

Miháld

Miháldról több telefonhívás is érkezett, ahol a földrengés kisebb riadalmat okozott. Az ott élő, Illésné Farkas Katalin az ágyban pihent, amikor szinte minden bútor egyszerre mozdult meg, kilengett a csillár és még a karácsonyfa díszei is táncra perdültek. A szintén miháldi Hári Gábor arra lett figyelmes, hogy a szekrényben a poharak csilingeltek, eléggé sokáig mozgott az ágya. Nagyon kellemetlenül érezte magát, ezért a szomszédokkal együtt kirohantak az utcára. Szerinte ijesztő volt, korábban ilyet még soha nem tapasztalt.Ugyancsak meglepte a környéken eddig még nem tapasztalt erős földrengés egy hévízi divatüzletben dolgozó nagykanizsai Kovács Vivient. A rengés után azonnal megkeresett bennünket, hogy leírja a tapasztalatait.

– Megmozdult az asztal, ahogy a táskák is az állványon – írta izgatottan. – A szomszéd boltosok mind összefutottak, eléggé megijedtünk, kisebb rengést tapasztaltunk már korábban is, de ez most mindegyiken túltett.

A Facebookon szinte minden posztban a földrengést boncolgatják, sokakat meglepte az újabb rengés, nem gondoltak arra, hogy a hétfői után ilyen gyorsan itt a következő. Csak remélik, ennyi volt, és az amúgy is nehéz évet kevesebb izgalommal, nyugodtan zárhatják.

13:30

Olvasóink jelzései alapján elmondhatjuk, hogy szinte az egész megye területén érezték a 12 óra után negyed órával Horvátországban, Zágrábtól délre bekövetkezett 6.3-as erősségű földrengést. Többek között Sármellékről, Vonyarcvashegyről, Becsvölgyéről, Zalalövőről kaptunk jelzést, de a dél-zalai területeken is megmozdultak a tárgyak az otthonokban. Többen rémületről számoltak be, hiszen nálunk nagyon ritka jelenségről van szó.

Lentiben és a környező településeken, például Lovásziban, Rédicsen, Zalabaksán, Csesztregen és Zalalövőn is érezhető volt a földrengés 12.20 körül. A közösségi oldalon egymás után érkeztek a beszámolók, videók arról, hogy mozogtak a házakban a bútorok, lengett a csillár, a karácsonyfákon a díszek és többen érezték, hogy mozog a föld a lábuk alatt.

Volt aki azt írta, félelmetes volt és rossz érzés mindezt megtapasztalni, nagyon megijedtek, többen egyből kifutottak a házból, ahol percekig mozogtak a csillárok. A Facebook hozzászólásokból az is kiderült, hogy egy-egy településen belül volt, aki érezte a földrengést és volt, aki észre sem vette.

Nagykanizsa

Az egyik nagykanizsai 10 emeletes társasház 9. emeletén él Viroveczné Bellovics Anna, aki elmondta: éppen ült, amikor a rengést érzékelte, ami a társasház majdnem legfelső szintjén olyan erősségű belengést okozott, amitől a fotelben előre-hátra csúszkált, meg kellett kapaszkodnia a karfában. A bútorok és a falak is mozogtak, az edények, porcelánok, üvegek csörömpöltek.

– Mindenki megijedt, a lakók – akik otthon voltak – kiszaladtak a folyosóra – mesélte Viroveczné. – Korábban is éltünk át már hasonlót, de ennyire erőset nem, nagyon ijesztő volt, mozgott az egész ház.

Becsvölgye

Becsvölgyéről Kovács Gyuláné Kati jelentkezett telefonon, beszámolva arról, hogy mit éreztek szerdán 12 óra után negyed órával.-A konyhában sütöttem, onnan rálátok a nappaliban lévő tévére. A férjem nézte az adást, ami hirtelen megszakadt. Azután azonnal mozogni kezdett a karácsonyfa, a vitrinben a törékeny edények összeütődtek, az ajtaja is majdnem kinyílt. Ez földrengés, mondtuk egymásnak a férjemmel. majd amikor a fiam átszaladt hozzánk, s mondta, hol van az epicentrum elővettem a térképet és megnéztem. Át tudom érezni, milyen nehéz helyzetben lehetnek a horvátországi érintett lakosok, láttam, hogy most délebbre volt a földmozgás központja, mint tavasszal. Számomra nagyon kedves ország, a nagymamám Fiumében dolgozott egy kávézóban annakidején, boldog voltam, amikor eljuthattam oda. Remélem, emberéletben nem esett kár.

Kati elmondta, tudják, hogy földrengés esetén ajánlatos elhagyni az épületeket, így fognak eljárni, ha ismétlődés lesz.

13:15

„Kedves Zalaegerszegiek!

Nemrég sokan éreztünk földmozgást, különösen az otthonainkban. Az esemény 12 óra 21 perckor következett be és valamivel több, mint fél percen át tartott. Erősségéről és epicentrumáról még nincs pontos adatunk. Városunkban emberi sérülés nem történt, és anyagi kárt sem regisztráltunk. A magasabb épületekben poharak koccantak össze, képek estek le a falakról. Reméljük, hogy a márciusi földmozgáshoz hasonlóan most is csak egy kisebb esemény tanúi voltunk, bár mindez jól illeszkedik a 2020-as év eddigi szomorú történéseihez.

Vigyázzunk egymásra!

Balaicz Zoltán polgármester” – osztotta meg a történtek kapcsán Zalaegerszeg polgármestere.

Videó Horvátországból

Videó a horvátországi helyzetről:

Vonyarcvashegy

Vonyarcvashegyen is volt földrengés. A szék mozdult meg alattam ebédelés közben 12 harminc körül és a függönyök is jobbról balra erőteljesen mozogtak – számolt be Kiss Győzőné Vonyarcvashegyről.

13:08

Zalalövő

Fekete Gyula nagyfernekági olvasónk arról számolt be, hogy ebédhez készülődve érezték az édesanyjával, hogy a székek és a fotel mozgott alattuk, a karácsonyfa és a csillár is ingott, szerintük észak-déli irányban,

ők ki is siettek a házból, s a szomszédokat is erre bíztatták. Körbetelefonálták a családot, mindenki hasonló érzetekről beszélt. Volt, akinél öt centire mozdult el a karácsonyfa, olvasónk nagybátyja éppen biciklivel közlekedett, úgy érezte, hogy elszédült, az utolsó pillanatban szállt le a kerékpárról. Mint jeleztük, Horvátország területén Zágrábtól délre mértek 6,3-as erősségű földrengést 12 óra után néhány perccel a nemzetközi szeizmológiai állomások.

Beszámolóinkat folytatjuk.

12:52

Olvasóink jelzései szerint Miháldon is komolyan érezték a földmozgást. Másutt néhány helyen hajszálrepedések jelentkeztek a házak falán.

Gazdag Attila, a Nagykanizsai Amatőrcsillagász Egyesület elnöke elmondta: úgy saccolja, hogy körülbelül 4-es erősségű földrengés lehetett.

Az elkövetkező 1 órán belül lehet számítani utórengésre, de várhatóan nem lesz pusztító erejű.

Lapunk felvette a kapcsolatot a Katasztrófavédelem zalai szakembereivel, amint zalai adatokat tudunk, frissítjük híradásunkat.

12:39

Horvátországban, Petrinja közelében erős, 6,3-as földrengés rázta meg a földet, ezt éreztük egy órával később szinte egész Nyugat-Magyarországon, köztük Zalában is.

A Katasztrófavédelem egyelőre nem tett közzé hírt sérültekről, vagy károkról.

Ha van felvétele, vagy Ön is érezte a földrengést, írja meg nekünk!

Ezekről a településekről jeleztek olvasóink:

Többek között Zalaszentjakabon, Miháldon, Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Keszthelyen, Hévízen, Zalaszentgróton, Lentiben, Lovásziban, Tófejen, Zalaszántón, Orosztonyban, Nemesapátiban, Zalaapátiban, Galambokon, Söjtörön, Gősfán is érezhető volt a földrengés olvasóink szerint.

Cikkünk folyamatosan frissül!