Földrengés és búcsú a Monyitól – Így indult Zalában 2020!

Ó, te drága 2020! Valószínűleg ez lesz az az év amelyet soha nem fogunk elfelejteni. Számtalan balszerencse, tragédia és változás jellemezte ezt az évet, főleg a koronavírus-járvány miatt. De arra még emlékszel hogyan is indult a január Zala megyében? Mutatjuk!

Az év legelső hónapján még nem igazán sejtettük, mennyi mindent tartogat számunkra ez az év. Akkor még a koronavírus is távoli fenyegetésnek tűnt, sokan nem is hitték, hogy kis hazánkban is felforgatja majd a mindennapokat. Januárban az emberek még pozitívak voltak, s bár több tragédia is történt, visszatekintő cikkünkből igyekeztük kihagyni a rendőrségi híreket.

Az év első babája Nagykanizsán született!

Az újév első éjszakáján, éjfél után egy perccel született a Kanizsai Dorottya Kórházban az ország első babája, Kovács Patrik. A kisfiú a Muraszemenyén élő Kovács család negyedik gyermekeként, 3050 grammal, 53 centiméterrel, hosszú, világosbarna hajjal látta meg a napvilágot. Patrik január 4-re írták ki, ám néhány nappal korábban érkezett. Cikkünket itt olvashatja el.

A kanizsai „Monyi” titkát a vendégek őrzik

Január 12-én számoltunk be róla, hogy végleg bezárta ajtaját Nagykanizsa ikonikus kocsmája a Monostori Borozó avagy a „Monyi”. A tulajdonos, Horváth Antal, vagyis Tóni bá’ harmincegy év muníciójával zárta el a sörcsapokat. A vele készült riportunkat ide kattintva tudja elolvasni.

Megnyílt a gyenesdiási mozi

Január 16-án adtunk hírt róla, hogy Gyenesdiáson egy régi álom vált valóra: megnyílt a térség egyik legnagyobb befogadóképességű mozija. Riportunkat itt találja!

Földrengés rázta meg Dél-Zalát

A CSFK GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium közleménye szerint 2020. január 5-én éjjel 2 óra 13 perckor földrengés volt a Zala megyei Nagykanizsától 11 kilométerre délre. A földmozgás 3,5 erősségű volt a Richter-féle skálán. Szerencsére károkról vagy sérülésekről nem érkezett bejelentés, ám Surd-Liszó-Belezna-Bajcsa-Murakeresztúr térségben illetve Nagykanizsa peremén érezni lehetett a földmozgást. Cikkünket itt találja.

Szépségkirálynő lett Tótpeti Lili

Második alkalommal indult el a Tündérszépek szépségversenyünk, melynek idei nyertese a nagykanizsai Tótpeti Lili lett, aki január 27-én vette át a koronáját. A csodaszép zalai lány az ország legszebb hölgyei közül került ki győztesen.

