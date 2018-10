November első napjaiban ismét földközelben lesz a Halloween-aszteroida – „figyelmeztet” a Vega Csillagászati Egyesület zalai elnöke, dr. Csizmadia Szilárd.

Az idézőjeleket az indokolja, hogy a 2015. október 10-én felfedezett kisbolygó semmiféle veszélyt nem jelent ránk, a figyelmet ugyanakkor érdemes felhívni rá, hiszen számos érdekességgel szolgál.

Csizmadia Szilárd a VCSE honlapján írt cikket az aszteroidáról. Eszerint egy körülbelül 600 méter átmérőjű űrvándorról van szó. A Napot 3,04 évente kerüli meg, ennek során keresztezi a Merkúr, a Vénusz, a Föld és a Mars pályáját is. Felfedezése évében, október 31-én az átlagos Föld–Hold távolság 1,27-szeresére tartózkodott tőlünk, és idén október–novemberben ismét erre jár. A földközelsége várhatóan november 8-án következik be, a legnagyobb fényességét pedig november 1. és 4. között éri el – utóbbi egyébként egybeesik a VCSE idei őszi észlelőhétvégéjével. (Ezt Dobronhegy-Balázsfán tartják november 2. és 4. között.)

A Halloween pályája azt sugallja: halott üstökösről lehet szó, mely számtalan napközelsége során elveszítette kibocsátható por- és gázanyagát. Meteorok sem várhatók tőle.

Eddig a tudományos tények, ám vannak „spirituális” vonatkozások is. A Halloween nevet még „csak” azért kapta a kisbolygó, mert legutóbbi földközelsége az angolszász ünnep napjára esett. Később rádiótávcsövekkel feltérképezték, a radarképek nyomán pedig fantáziaképek készültek róla, melyek igazi sátáni arccal ruházták fel. Hogy ebből mennyi az igazság, nem lehet megmondani, bár akinek módjában áll, hogy november első napjaiban erős (de az amatőr mozgalomban is használt) távcsövekkel az éjszakai égboltra nézzen, talán többet is megtudhat…