Fokozatosan tér vissza az élet Zalaegerszegen

Hétfővel enyhültek a koronavírus miatti korlátozások vidéken. Kinyithattak az éttermek kerthelyiségei, a sportpályák, megengedett a részvétel az edzéseken is, a magánegészségügy újraindulhatott, így már felkereshetjük például a fogorvost, és nemcsak sürgős esetekben.

Pár nap után még nem lehet tapasztalatokról beszélni, de reméljük, hogy a kerthelyiségünk idevonzza a vendégeket, a hét végére már van érdeklődés, foglaltak is helyeket nálunk – fogalmazott Filó Andrea, a megyeszékhelyi Kiskakas vendéglő vezetője. – Már menüztetünk a kerthelyiségben, ahol 70-75 vendéget tudunk fogadni normál körülmények között, de most a biztonsági távolságok betartására tekintettel ez körülbelül csak a fele lehet. A korlátozások miatt az elmúlt hetekben a forgalmunk 70 százalékkal csökkent.

– A kiszállított ételek adtak feladatot, így nem kellett megválni dolgozóktól – tette még hozzá Filó Andrea.

– A hétfői bizonytalanság után kedden tisztázódott, hogy az ellátáshoz nem kell koronavírusteszt – fogalmazott egy névtelenséget kérő fogorvos. – Az elfogadott ajánlás szerint a pácienseknek telefonon kell kérniük időpontot, és kockázatfelmérésen esnek át, a vizsgálat előtt egy percig fertőtlenítő oldattal kell öblögetniük, PCR-tesztet csak akkor kell bemutatniuk, ha a kockázatfelmérés szerint alapos a gyanú arra, hogy fertőzöttek. Az Emmi szerint a tesztet – közfinanszírozott szolgáltatáshoz – az Egészségbiztosítási Alap fizeti. Kérdés, hogy a magánbetegek forgalmára milyen hatással lesz, ha a több tízezer forintos tesztköltséget is hozzácsapják a számlához.

Szóba került a védőfelszereléssel való ellátottságuk is. Az egészségbiztosítás által finanszírozott praxisban dolgozó orvos ennek kapcsán arról számolt be, hogy két doboz sebészmaszkot kapott, de más felszerelésekből, egyszer használatos köpenyekből, overallokból semmit. Ezért saját beszerzésre szorulnak, némi próbálkozás után szerencsére sikerült jó minőségű, a teljes arcot védő maszkot találniuk, amelyet közvetlenül a gyártótól szereznek be.

Óva intett az elmúlt hetekben kiesett mozgás gyors bepótlásától Hajmási János testnevelőtanár, a megyeszékhelyi HagymaGym személyi edzője.

– Az egyéni edzések intenzitása, hangulata elmarad a csoportos foglalkozásokétól, ezt is jelzi az a felfokozott érdeklődés, amit tapasztalunk, de ezt korlátok közé kell terelni, mert a biztonság elsődleges – szögezte le. – A helyiségek és az eszközök rendszeres fertőtlenítése a működés alapfeltétele. Egy teremben, száz négyzetméteren legfeljebb 4-5 személy lehet, de a szabadban, kültéren tartott foglalkozásokat részesítjük előnyben, mégpedig eszköz nélkül vagy oly módon, hogy az eszközöket ne kelljen egymás között cserélni. Ennek betartása érdekében órarend szerint tartjuk az edzéseket, ezért célszerű előre érdeklődni a lehetőségek után – magyarázta.

A zalaegerszegi piacon már a hétvégén megnőtt a forgalom, anyák napjára készültek az emberek, ráadásul a palánta- és a muskátliszezon is elkezdődött, és az ingyenes parkolás szintén csábító. Szombaton reggel autóval alig lehetett helyet találni, akkora volt a tömeg. Május 4-étől a vásárlóknak is kötelező maszkot hordaniuk. Tegnap reggel azt láttuk, hogy a többség viseli, de voltak kivételek, és sokan csak a szájukat takarták el vele, az orruk már kint volt. Milei István őstermelő elmondta: tapasztalatai szerint a maszkviselés 90-95 százalékban rendben van, inkább az idősávok betartásával adódnak problémák.

– Kilenc órától jönnek a 65 év felettiek is, pedig nekik csak tíztől szabadna a piacot látogatni – mondta Milei István. – Van forgalom, de nem olyan nagy, mint régen. Főleg azért, mert gyakorlatilag lerövidült a vásárlási idő, 11 óra után már szinte eltűnnek az emberek.

Az idősek közül sokan nem tudják, hogy az ő idősávjuk a piacon 10-kor kezdődik, mivel megszokták, hogy az országos szabályozás szerint élelmiszerboltban, drogériában és gyógyszertárban 9–12 óráig vásárolhatnak. A zalaegerszegi vásárcsarnokban hangosbemondón is felhívják a figyelmet a szabályokra. Vasárnap bolhapiacot is tartottak, de sokkal kevesebben pakoltak ki, mint a járvány előtti időkben. Az országos iparcikkvásárt azonban egyelőre még nem rendezik meg.