Fitnesz és agytorna Zalaszentmártonon

Kreatív sportparkot, azaz fitneszparkot és tanösvényt alakítottak ki nemrég a településen.

Az erdei és szőlőhegyi területeken mintegy két kilométer hosszú útvonalon mozoghatnak, illetve közben ismerkedhetnek a természettel a túrázók.

el felszerelt fitneszpark, illetve a település flóráját és faunáját megismertető tanösvény is várja már a helyieket és a vendégeket Zalaszentmártonban. Ezzel az ökoturizmus lehetőségeit is szeretné bővíteni az önkormányzat. A megvalósításba a helyiek is bekapcsolódtak: munkájukkal segítették a kialakítást.

– Az útvonal a faluban indul, ahol megújult a játszótér: új játszótéri elemek létesültek, és egy kis fitneszparkot is kialakítottunk itt – mondta el Dancs Szilveszter Zoltán polgármester. – A szőlőhegyi útvonalon hét állomás várja a túrázókat. A környékbeli, illetve a térséget felfedezni vágyó, távolabbról érkezett turisták számára Zalaszentmárton egy 3-5 órás időtartamú programot képes biztosítani, mely a felfedezéshez, az egészség megőrzéshez és a táj szépségeinek megismeréséhez kötődik.

A kreatív sportparkot az önkormányzat a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatán nyert 5 millió forintos támogatással és az önkormányzat által biztosított 2,5 millió forint önerős forrásból alakították ki. A jövőbeni tervek között szerepel, hogy Zalaszentmárton és Esztergályhorváti között gyalogos és biciklis utat létesítsenek, hogy a Kis-Balatont és térségét mind többekkel megismertethessék.