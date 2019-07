Figyelünk az energiahatékonyságra – de minél nagyobb teljesítményt várunk

A GFK piackutató megvizsgálta az energiahatékonysághoz fűződő vásárlói szokásokat, és ellentétes fogyasztói trendek csatáját találta.

A cég közleménye szerint a műszaki fogyasztási cikkek (például okostelefon, számítógép, televízió, mosógép) vásárlásakor nagy hatással bíró fogyasztói trend a fenntarthatóság kérdése.

Manapság az emberek törekszenek rá, hogy mosógépük vagy hűtőszekrényük működése során jelentős mennyiségű energiát spórolhassanak meg. Ennek megfelelően az energiacímkék fontos szerepet játszanak a döntési folyamatban. Így az elmúlt évtizedben Európában az értékesítés egyik fontos sikertényezője a megkülönböztetést segítő energiacímke lett, mivel így elérhetővé tették a gyártók számára, hogy megkülönböztessék magukat, s ez hozzá­járult a megnövekedett fogyasztói elégedettséghez.

Ez azonban csak az igazság egyik fele. Mert tény ugyan, hogy a háztartási gépeink az elmúlt évek során egyre energiatakarékosabbakká váltak (a kombinált hűtő-fagyasztók esetében például 2014 és 2018 között kilencszázalékos csökkenés volt megfigyelhető), azonban egyre több fogyasztó vált át nagyobb kapacitású készülékre.

A vásárlók ugyanis törekednek a gazdag és kényelmes fogyasztási élményre. Nyilvánvaló, hogy két fogyasztói igény csap itt össze egymással: a fenntarthatóság (energiatakarékosság), valamint a nagyobb teljesítmény (energiaéhség).

Az energiahatékonyságot is figyelembe vevő tudatos vásárlás hazánkban is teret nyert, amihez hozzájárultak a különféle háztartási gépek csere­programjai is. A 2014–2018 közötti hazai adatokat vizsgálva megállapítható, hogy négy év alatt a nagyobb háztartási gépek (mosó- és mosogatógépek, szárítógépek, hűtők, fagyasztók, sütők) esetében jelentősen nőtt az A+ energiaosztály részaránya. A legjelentősebb emelkedés az A+++-os mosógépek esetében figyelhető meg: arányuk négy év alatt 20,6-ről 67,8 százalékra nőtt. A 6 kg kapacitású készülékek közt 9,3-ről 30,9 százalékra emelkedett az arány.