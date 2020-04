Figyelem! Keszthelyen tilos a játszóterek és a kültéri sporteszközök használata

Nagy Bálint, polgármester rendeletben megtiltotta a játszóterek és a kültéri sporteszközök használatát. A lépés a koronavírus terjedésének megakadályozása miatt szükséges.

A tilalom mellett péntektől a Balaton-partot is lezárják, sőt a terület minden hétvégén zárva marad, míg tart a vészhelyzet. A húsvéti hosszú-hétvége során már lezárták a partot, hogy megakadályozzák a tömeges csoportosulásokat.

– A keszthelyi Balaton-partot lezárjuk. Ezt elsődlegesen azért tesszük, mert azt kérjük a jelenlegi helyzetre tekintettel, hogy – nagyon örülünk természetesen annak, hogy vendégek és turisták érkeznek a városunka és ez nagyon fontos nekünk, de a jelenlegi helyzetben mégis azt kérjük mindenkitől, hogy ne jöjjenek most Keszthelyre azok, akik nem keszthelyiek. A keszthelyiekről pedig szintén azt kérjük, hogy tényleg csak a feltétlenül szükséges időt töltsék az otthonuktól távol. Azért is, hogy itt ne legyen annyira vonzó most Keszthelyre jönni, a szakmai ajánlások mellett le is zárjuk a Balaton-partot. Ezt úgy fogjuk tenni, hogy minden hétvégére, a veszélyhelyzet időtartamára vonatkozóan pénteken délután lezárjuk és hétfő délelőttig ez zárva is marad.” – tájékoztatta a Keszthely TV-t a polgármester.