Fiatalok köszöntötték az ezüsthajú időseket Zalaegerszegen

A botfai városrész minden 65 év feletti polgárát személyesen meghívták a szombati idősek napi rendezvényre. Közülük 70-en fogadták el a meghívást.

A Búzavirág Lányok-aszszonyok klubja immár 4. éve ülteti a közösségi házban terített asztal mellé az ezüsthajú, aranyszívű falubelieket. – Botfán régi hagyomány az idősek köszöntése, de korábban a nyugdíjasklub szervezte. Úgy gondoltuk, ezt nekünk, fiataloknak illik. Műsorral készültünk, sütöttünk, főztünk, vendégül látjuk őket – így Simon Lászlóné, a Búzavirág- klub vezetője. A klub tánckara a „Botfai háromugróst” akár egy táncversenyre is elvihetné, de nagy tetszést arattak a Quimby: Most múlik pontosan dalára készített koreográfiával is.

A Németh Lili, Komáromi Gábor és Gecse Janka alkotta unokakoszorúnak a kedves versekkel sikerült könnyeket csalni az ünnepeltek szemébe, akárcsak Csiszár Józsefnének, aki Arany János Mátyás anyja című versét tolmácsolta. A Búzavirág-színjátszók és a pártoló fiúcsapat a bohózataikkal újra jókedvre hangolták a társaságot, miként az Őszirózsa Népdalkör és a Botfai Citerazenekar is ezen igyekezett. Az idén először ajándékkal tették nevezetessé a napot a városrész legidősebb polgára számára. Az emlékplakettet a 94 éves Deák Károlynak Balaicz Zoltán polgármester, Gecse Péter alpolgármester és Simon Lászlóné adta át. – Zalaegerszegen az október az idősek hónapja, ilyenkor a városrészek külön is köszöntik a szépkorú lakóikat. A botfaiakra jellemző, hogy ők a belvárosi rendezvényeken is részt vesznek – így Balaicz Zoltán polgármester.