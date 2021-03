Fiatalok gazdákat csábítanának Alsószenterzsébetre a fejlesztések révén

Fiatal gazdálkodókat szeretne látni a község melletti zártkertben a település önkormányzata, ennek érdekében valósítottak meg még tavaly tízmillió forintos fejlesztést a területen: lekövezték a zártkerti utakat, és vadkerítés is épült.

A mintegy hetven lakosú Alsó­szenterzsébet leginkább az almaültetvényeiről ismert település, holott kisebb szőlőbirtokok is vannak a község határában. Horváth László polgármester azt mondja: terület van még bőven, aki hobbiszinten szeretne szőlővel foglalkozni, az megtalálhatja itt a számításait, de akár konyhakerti növénytermesztés is megvalósulhat a zártkertben.

– Az elmúlt évben körbekerteltük a területet, hogy megakadályozzuk az addig viszonylag gyakrabban előforduló vadkárt, valamint leköveztük az utakat, így akár személygépkocsival is kényelmesen, biztonságosan lehet közlekedni rajtuk – folytatta a község önkormányzati vezetője. – A program finanszírozását a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.-hez benyújtott pályázatunk tette lehetővé, amely révén tízmillió forintot nyertünk.

Horváth László további beruházásokról is beszámolt. Ugyancsak tavaly aszfaltozták le a Petőfi utcát, ehhez a Magyar falu program nyújtott 7,9 millió forintos támogatást, míg saját erőből a faluház egyik vizesblokkját modernizálta az önkormányzat. Utóbbi fejlesztést a könyvtár vizesblokk­jának felújításával szeretnék folytatni, szintén saját erőből, és lehetőség szerint még ez évben. A LEADER-program keretében pedig a falu központjában álló harangláb felújítására nyertek támogatást – erről a múlt év végén kapták meg az értesítést, jelenleg a kivitelező kiválasztása van folyamatban.

Horváth László azt is elmondta: a harangláb felújítására már évekkel ezelőtt benyújtották támogatási kérelmüket, így várhatóan az akkori árakkal kalkulált költségvetés alultervezett lesz, tehát itt is szükség lehet jelentősebb önerő biztosítására.

– Útfelújítással is számolunk – emelte ki a polgármester. – Van egy egyelőre név nélküli, belterületi utunk, amely mellett megtelepedhetnek mezőgazdasági vagy ipari üzemek, de családi házas övezet kialakítására is alkalmas lehet a jelenleg beépítetlen terület. Ezt az utat szeretnénk leaszfaltoztatni. Ennek költsége körülbelül harmincmillió forintot tenne ki, ezért két részre bontanánk a fejlesztést, és két külön pályázat révén szeretnénk megoldani a finanszírozás kérdését is.

Horváth László beszélt a koronavírus-járvány helyi hatásairól is. Mint mondotta, a helyi lakosok közül többen megfertőződtek a második hullám idején – ő maga is megbetegedett –, ám súlyosabb lefolyású, esetleg kórházi ellátást igénylő megbetegedés szerencsére senkinél sem alakult ki. Mindez vélhetően annak is köszönhető, hogy bár a faluban több vállalkozás is megtelepedett – az említett almaültetvények mellett egyéb mezőgazdasági tevékenység is folyik itt, illetve van egy jelentős forgalmat lebonyolító fűrészüzemük is – Alsószenterzsébet ezzel együtt is csupán kis közösség. A bejegyzett lakosok száma mintegy hetven fő, de valójában ötvennél is kevesebben laknak életvitelszerűen a településen, így a helyiek könnyebben be tudták tartani az egészségügyi óvintézkedéseket.