Fiatalok és a folklór kincsei Keszthelyen

Kézműves technikákkal és táncokkal is ismerkedhetnek fiatalok a Balaton Színházban, a Népművészet hetén. A programsorozat keretében kiállítások is nyílnak, ahova a szélesebb közönséget is várják.

Csütörtökön nyitott műhelyfoglalkozással vette kezdetét a Népművészet hete. A nyitóprogramról Csengei Ágota, a színház igazgatója elmondta, már évek óta hagyomány, hogy a Vajda János Gimnázium tanulóit várják különböző bemutatókra, melyeken ők maguk is kipróbálhatják a különböző foglalatosságokat. Idén a Re-Folk zenekar muzsikájára Hardi András tanított koreográfiákat, valamint a nádudvari Váncsa Boglárka szövő, Imeli Soma fafaragó és Juhász Áron bőrműves mutatta be művészetük fortélyait a gimnázium diákjainak, este pedig a három alkotó műveiből nyílt tárlat a színházban. Pénteken egy másik kiállítás is nyílik – melyet szintén műhelyfoglalkozás előz meg- Blaskó Sándor szobrászművész, felesége Blaskó Marcela és lányuk Blaskó Kata népi kézműves nemezelők mutatják be műveiket. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS -A nemezkészítésben nagyon sok lehetőség van. Az egyik legrégebbi textiltechnika, szín-és motívumvilága is nagyon gazdag. nagy takaróktól, nemezsátraktól fogva ruhákon, használati tárgyakon, játékokon keresztül kultikus tárgyakig, ékszerekig minden készíthető ezzel – mutatta be röviden a tárlatot Blaskó Marcela. A Népművészet hete keretében szombaton 15 órától kézműves játszóházba várják a családokat, 17 órakor pedig gyermek és felnőtt táncház veszi kezdetét a Goldmark Károly Művelődési Központ épületében. November utolsó napjaiban még folytatódik a programsorozat: akkor Hintalan László zenetanár mutat be mozgásos népi játékokat a keszthelyi óvodákban. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS