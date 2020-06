Fiatal lokálpatrióták új arculatot álmodtak Nagykanizsának

Vercz Dávid és Dominik Zsolt alaposan átdolgozta a város arculatát. A fiatal lokálpatriótákat egy cél vezérelte, hogy a kanizsaiak közötti összetartást erősítsék. Az ötlet Balogh László polgármester tetszését is elnyerte.

Vercz Dávidról korábban is olvashattak, hiszen verses kötettel is jelentkezett. Azonban régóta gondolkozott Nagykanizsa arculatának modernizálásán, több-kevesebb sikerrel. Évekkel ezelőtt újrarajzolta a címert, a klasszikus címerpajzs helyett egy – a vár alaprajzából adódó – ötszög alapra, bár ez elmondása szerint akkor még nagyon sután sikerült. Két évvel ezelőtt ismét belefogott egy logó tervezésébe, ezen szintén szerepelt a jellegzetes ötszög. Úgy vette észre, hogy ezzel az idők folyamán nem számolt senki, pedig alkalmas egy modern logó alapmotívumának.

– Időközben több kanizsai cég, vállalkozás arculati elemeit készítettem el – folytatta. – Tavaly aztán megszületett a jelenlegi verzió. Középiskolai barátommal, Dominik Zsolttal közösen gondolkodva arra jutottunk, hogy nincs a városnak egységes, modern arculata, amely mind nyomtatott, mind pedig online felületeken megállja a helyét. Városunk címerének részletgazdagsága szemet gyönyörködtető, így természetesen nem lecserélni szeretnénk. Kis méretben, fiatalokat célzó kiadványokban, vagy akár több intézményt összefogó arculati elemként azonban nem tartjuk megfelelőnek, mert a gazdag formavilág ez esetben hátrányt jelent. Célunk egy olyan logó és a hozzá tartozó arculat megalkotása volt, ami ezzel az eredeti címerrel összhangban, annak elemeit, vonásait megtartva képes megmutatni városunk értékeit modernebb köntösben, akár az online térben is. A logó alapja egy az egyben a címer részleteit használja fel, a várkapu helyett viszont a vár már említett ötszög alapját mutattuk meg. Ez az egész arculat meghatározó eleme. Színek tekintetében sem szakítottuk meg a tradíciókat, a város színeit vettük alapul.

Vercz Dávid szerint a logó sokszínűsége abban rejlik, hogy egyszerű formákból épül fel, kevés, ám jellegzetes szín felhasználásával. Közzétett anyagukban megtalálható a logó számos elrendezési formája, számtalan színkombinációban. Ezek mellett javaslatot tettek a logó több méretben való felhasználására, létesítmények és intézmények számára pedig nyitott lehetőséget kínáltak az arculathoz való csatlakozásra. Az egyszerű forma és színvilág alkalmassá teszi a fiatalok megszólítására a közösségi médiában, ám a klasszikus felhasználásról sem feledkeztek meg. Javaslatként elkészült vázlataik között szerepel a levélpapír, a névjegy mellett kiadvány-borítóterv, valamint reklámplakát is.

– Az elkészült munkát a Facebookon publikáltuk, s nemsokára a honlapomon is megjelenik – folytatta Dávid. – Szerencsére sok emberhez eljutott ezen a fórumon, és a fogadtatása egyértelműen pozitív volt.

Dominik Zsolt 2016-ban néhány barátjával alapította a Nagykanizsai Futsal Clubot, amely azóta a kanizsai sportszeretők körében is nagy népszerűségnek örvend, a csapat jól teljesít az NB II-es bajnokságban. Amikor a klub alapításán dolgozott, jött rá, hogy a kanizsai sportélet is mennyire máshogy kezeli a város arculatát, színeit, mennyire nincs összhang és koncepció e téren.

– Gondolhatunk a Nagykanizsai Olajbányászra vagy az FC Nagykanizsára, de az NTE is jó példa – fogalmazott Zsolt. – Mind-mind piros-kék színeket használnak, attól függően, melyik egyesületi vezetőnek mi tetszett, vagy mit követelt meg az „ipar”. A kanizsai tradíciók előtt adózva épp ezért lett a kanizsai futsal piros-fehér, mert ezek a város színei. Nagykanizsát imádom, már korábban is próbáltam visszaadni valamit abból a sok mindenből, amit szülővárosomtól kaptam. Dáviddal gyakran beszélgettünk, az ötleteit hallva új dimenziók nyíltak meg számomra. Ezért a futsalklub grafikai arculattervezésében kértem a tanácsát. Aztán szóba került Kanizsa, megbeszéltük, mit látunk-tapasztalunk a várossal kapcsolatban. Azt szeretnénk, hogy minél több fiatal tegyen Nagykanizsáért, bármilyen területen. Innentől kezdve folyamatosan jöttek az ötletek, például egy új kanizsai arculatot illetően. A kanizsaiak büszkék a városukra, s ha máshova sodorja is őket az élet, mindig jó emlékekkel gondolnak vissza a dél-zalai ékszerdobozra. S azok, akik most is itt élnek, szintén erről számoltak be, ez jó alapot jelentett a tervezésben.

A fiatalok átnézték, más városok, ahol új arculatot terveztek, milyen innovatív megoldásokat választottak. Sok településen végeztek egészen bámulatos munkát, de ők szerették volna, hogy Nagykanizsa korábbi és jelenlegi rangjához méltó munkát tudjanak lerakni az asztalra. Arra gondoltak, ha ezt az arculati csomagot a jövőben elfogadja a város, akkor hangsúlyt fektetnének a település imázsának építésére is oly módon, hogy városi „ajándékboltot” hoznának létre, a 21. század igényeinek megfelelően online webshoppal. S az elkészült arculathoz illeszkedő pólókat, pulóvereket, melegítőket, kulcstartókat, bögréket és egyéb apróságokat kínálnának. Ez azért is fontos, mert ha viselik az emberek ezeket a dolgokat, azzal hozzájárulnak Nagykanizsa imázsának építéséhez, de ami a legfontosabb: mindez erősíti az összetartást a kanizsaiak között.

Balogh László polgármester örömmel fogadta az újszerű elképzelést, s azt, hogy vannak olyan, a városból származó ifjú kreatív lokálpatrióták, akik szívükön viselik Nagykanizsa sorsát.

– Nagyon fontos egy városi közösségnek, amelyik erős szeretne lenni, hogy olyan szimbólumrendszere legyen, amely az identitást erősíti – vélekedett a városvezető. – A jelképek tetszetősek és esztétikusak, ám a hivatalosság útjára még nem léphettek, hiszen annak bonyolult procedúrája van. Az elképzelés jelenleg nem több, mint egy rendkívül erős kreatív továbbgondolható ötlet. Az internetes közösségi oldalakon már sokakhoz eljuthatott a tervezet, ami jót tesz az elképzelésnek, amely megerősödhet, sőt a kritikai észrevételek mellett fejlődhet is. Örülnék, ha egy kanizsai megújulásban a két fiatal által megálmodott szimbólumok szerepet kapnának.