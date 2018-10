Fesztivált rendeztek több településen a gesztenyének

Zala megye egykor gesztenye nagyhatalomnak számított. Az elmúlt évtizedekben azonban számos, a csemegét termő fák számára kedvezőtlen folyamat hatására visszaszorult a gesztenye.

A népszerűsítésére évről évre rendeznek fesztiválokat a megye több településén, bemutatva a gyümölcs értékeit, s biztatást adva a gesztenyések megújítására. Így volt ez Nemeshetésen is, ahol a 8. gesztenyefesztivált tartották a kultúrháznál. A szombati rendezvény kapcsán a polgármester, Magyar Kálmán érdeklődésünkre felidézte, az egykor 1200 lelket számláló település életében meghatározó gazdasági tényező volt a gesztenye.

Sokhektáros egybefüggő gesztenyeerdők övezték a települést és még termelőszövetkezeti időben is ma már elképzelhetetlen mennyiséget, ezer mázsányit termeltek. Egykor itt terült el Dunántúl legnagyobb egybefüggő gesztenyetermőhelye. Az éghajlatváltozás, a betegségek, a tulajdoni viszonyok rendezetlensége azonban mind közrejátszott abban, hogy a gesztenye viszszaszorult.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A napjainkban 300 lakost számláló község polgármestere arról is beszélt, hogy az elődöktől rájuk hagyott értéknek tekintik a gesztenyét, és ennek megőrzésére az önkormányzat telepítésbe kezdett. Négy évvel ezelőtt közmunka programban 200 fával csemetekertet hoztak létre. Nemrég nyertek a zártkerti pályázaton és további 100 fát ültetnek.

– Nagy jövőt látunk a gesztenyében, ami élvezeti cikk, csemege és most a hazai termés mellett ott az import. Talán le is maradtunk a telepítéssel, mert már a nyolcvanas években kellett volna kezdeni – mondta. Azt is hozzátette, az éghajlat próbára teszi a növényeket. Az idei termést megviselte a szeptemberi kánikula. Ugyanezt a tapasztalatát említette meg Varga László, aki gázbojlerégőkből készített sütőjéből kínálta a finomságokat szomszédságában Sas Károlylyal, ő pedig nagykonyhai tűzhelyt tett alkalmassá gesztenyesütésre.

Tormaföldén is nagy sikere volt a szombaton megrendezett 11. Gesztenye-, Borés Toros Fesztiválnak. Több mint 2500 látogató érkezett az egész napos programra. Mintegy 50 főzőcsapat mérette meg magát és készített különféle ételeket. A zsűri azokat az étkeket értékelte kiemelten, melyek elkészítéséhez gesztenyét is használtak a nevezők. Élen járt ebben a Borsos Hűtőház csapata, akik megnyerték a versenyt és ezzel a vándorkupát is elhódították. Az ötfogásos menü ételei között tálaltak például vörösboros szarvaspörköltet gesztenyés nokedlivel. A rendezvényt Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője nyitotta meg. Örömét fejezte ki amiatt, hogy sokan kilátogattak a környék egyik legnagyobb fesztiváljára, amiből látszik, hogy a program egyre népszerűbb. Mint mondta: a rendezvény több mint egy találkozó, hiszen a magyar kultúra szeletei is megjelennek a rendezvényen. A szervezők idén is sült gesztenyével, toroskáposztával és gesztenyés édességekkel várták a látogatókat, valamint helyi termékeket is kóstolhattak.