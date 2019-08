Fesztiválmenü: Csodaszarvas és vaddisznó „burginyon” a kínálatban

Idén már hét étterem kínál fesztiválmenüt, s 110 csapat készít majd különféle finomságokat szombaton a Kisfaludy utcában megrendezett jótékonysági főzőversenyen.

A Magyar Termék, valamint Érték és Minőség Nagydíjas fesztivál, amely a Nyugat-Dunántúl kiemelt rendezvénye címet is elnyerte, idén is számos szakmai és táncos-zenés programmal várja az érdeklődőket három napon át, mondja Tompa Gábor, a szervező Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyvezető igazgatója. A zenés programok két helyszínen, a Széchenyi és a Dísz téren szórakoztatnak olyan fellépőkkel, mint a Useme, Takács Eszter és zenekara, Takács Nikolasz, a Children of Distance és a Budapest Bár.

Idén először rendezik meg a Zalai Öregtáncos Néptánc Fesztivált, amelynek vasárnap délután a Dísz tér ad otthont, de szombaton lesz bordalos találkozó és a hagyományoknak megfelelően ismét megválasztják a díszpolgárok borát. S nem marad ki a kínálatból az esélyudvar és ability park sem, amely szombaton és vasárnap interaktív programmal várja a családokat a Dísz téren. Ugyanott Horváth Péter és a keszthelyi Vadászati Múzeum trófeáiból nyílik kiállítás. S a szervezők ezúttal is újfajta installációkkal és fényfestéssel készülnek.

A rendezvény védnöke gróf Széchenyi Zsigmondné Hertelendy Margit, a híres vadászutazó és író zalai származású özvegye, dr. Kun Edit, a Nimród Vadászújság kiadói igazgatója és Balaicz Zoltán polgármester. A fesztivál mottója: Gyere zöldbe! A szervezők remélik: minél többen zöldbe öltöznek, ezzel is fokozva a rendezvény egyedi hangulatát.

LEZÁRÁS, VÁLTOZÓ FORGALMI REND



Szeptember 5-én (csütörtök) 0.00 órától szeptember 9-én (hétfő) 4.00 óráig a fesztivál miatt lezárják a Széchenyi teret, a Kossuth utca Petőfi utcáig tartó szakaszát, valamint a Kisfaludy utcát. A jelzett időtartamban az ÉNYKK járatai terelő úton közlekednek. A rendezvény ideje alatt a Kisfaludy utcáról nem lehet a Kossuth utcára kihajtani. Az autók a Petőfi utca irányába az OTP árkádja alatti átjárón keresztül közlekedhetnek. A lezárással érintett területen szeptember 5-én 0.00 órától tilos a parkolás.

A szervezők a rendezvény nagyságára tekintettel azt kérik, aki teheti, gyalog közelítse meg a helyszíneket, mert parkolóhelyet nehezen találnak a belvárosban, s ha nem kell volán mögé ülni, bátrabban kóstolhatnak a borutcán kínált finom nedűkből is.