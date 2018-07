Fesztivál a nyári kánikulában

A hét végén igazi nyári szórakozási lehetőséget szervezett az Apáczai ÁMK, Kánikula Fesztivál címmel. A nap során a művelődési ház mögötti füves részen és a pályán is, valamint a színpadon egymást váltották a vetélkedők, előadások, fellépések.

Érdekes újdonságként amatőr homokszobrász versenyre is sor került, a gyerekek nagy örömére, akiket óriás csúszda és légvárak is vártak. Délelőttől délutánig tartottak a vízifoci-bajnokság fordulói, melyeknek eredménye következő: felnőtt korosztályban első az AG Gerard csapat, második a Páterdomb LSC női csapata, harmadik pedig a Pannonway csapata lett. Ifjúsági korosztályban első lett a Bokán rúglak elesel csapat, második a Fort Nite csapat, harmadik helyen pedig a Koponyák nevű csapat végzett.

A helyi termelők portékáiból vásár nyílt, és az egyik egerszegi cukrászda fagyibemutatója, illetve kóstolója is kimondottan jólesett a hőségben. A színpadon salsa, akrobatikus rock’n roll és könnyűzenei énekesek váltották egymást.