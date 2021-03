Fészekhintától az emeletes csúszdáig – Jó időben élettel telnek meg a játszóterek Kanizsán

Forgó homokmarkoló, fészekhinta, pumpás kút, vízemelő csiga, játéktávbeszélő a homokozó körül. Nagykanizsán negyvennégy játszótér, köztük több különleges játékeszközökkel, várja az ifjabb korosztályt.

A szép idő beköszöntével élettel telnek meg a kanizsai szabadtéri létesítmények is. A nap végén, illetve hétvégente – szó szerint – teltház van egyik-másik népszerű helyen. A belváros szívében lévő, Eötvös téri játszótér, a Csónakázó-tavi „játékpark”, a Mező Ferenc téri vagy a Munkás utcai a legnépszerűbbek a családok körében.

Egyik-másik játék bizony alaposan „nyüstölve” van a közkedveltség és a kihasználtság okán, ám nem látni rajtuk hibát. Ugyanis a kanizsai játszóterek karbantartásáért felelős Via Kanizsa Zrt. napi munkával – sőt, hétvégi ügyelettel is – rendben tartja a játszótereket.

Szabó István vezérigazgató elmondta: körültekintő munkát igényel a játszóterek állapotának felügyelete. Az említett napi, valamint a havi ellenőrzéseken túl évente tartanak nagy átvizsgálásokat – szó szerint az apró csavarok átnézéséig – is a létesítményeken. Mindegyiken, még a viszonylag „újnak” számító játszótereken is.

-A játszóterek gondozásáért felelős munkatársaink rendszeresen átnézik a játszóeszközök állapotát, mindegyik játszótéren. Ha elszakadt egy hintalánc, vagy kaviccsal telített egy csúszda, akkor orvosolják. A gyermekek biztonságával nem szabad játszani, ezért is kiemelten kell figyelnünk a játékok állapotára. Sajnos, azonban, megnehezíti a dolgunkat – egyúttal plusz feladatot ad – a vandalizmus. Még a kerítéssel védett játszóterekre is bemásznak olykor éjjelente illetéktelenek és rongálják az eszközöket. A nem rendeltetésszerű használat miatt amúgy is sok a gond. Valamint, sokszor dobálják szét az italos üvegeket is a téren. Volt, hogy homokcserét is kellett emiatt végeznünk, mert üvegszilánkok szóródtak szét – mondta Szabó István. Ahogy azt is: három játszótér esetében van úgymond „nyitvatartási idő”. Az Eötvös téri, a Zemplén-Rózsa utcai, valamint a Mező Ferenc téri létesítményeket zárják a nap végén. Azért ezeket, mert a legtöbb rongálás e helyszíneken volt.

-Valóban csábító lehet a felnőttek számára is egy-egy gyermekjáték – folytatta a vezérigazgató. – Annak ellenére, hogy ennek a korosztálynak is vannak szabadidős létesítményei, úgynevezett felnőtt játszóterek több helyütt a városban. Azonban tapasztaltuk már többször, hogy a gyerekek eszközeit felnőttek használják. Vannak olyan játékelemek, amik azonban nem a felnőttek, kamaszok súlyára vannak méretezve. Sajnos, ilyenek miatt hamarabb amortizálódnak egyes eszközök. Gondot okoz még a Csónakázó-tavi játszótéren a csapadékvíz-elvezetése is. A létesítmény egyik részén rendszeresen felgyülemlik az eső. Azonban a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. munkatársai, velünk közösen, már dolgoznak a megoldáson – összegezte Szabó István.