Felújították az orvosi rendelőt Zalaszentjakabon

Az orvosi rendelő felújítása az itt élők kényelmét szolgálja, s biztonságérzetüket erősíti. Minden ilyen beruházás a jövőről való gondolkodás példája, mely a helyben maradást segíti.

Ezt Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője mondta a megszépült zalaszentjakabi orvosi rendelő tegnapi avatóünnepségén. Hozzátette: a magyar gazdaság erős, ez teszi lehetővé, hogy a kormány nemcsak a városok fejlesztésére tud figyelmet fordítani, hanem a falvakéra is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Reményeink szerint egyre több ilyen településen kerülhet sor hasonló ünnepi alkalomra, amikor valamilyen beruházást avatunk, mert akkor ez azt jelenti, hogy a falvak is fejlődnek, gyarapodnak – szögezte le Cseresnyés Péter. – Azt várjuk az intézkedésektől, hogy a vidék megtartóereje nőjön, mert a kistelepülések megőrzése nagyon fontos. Ha ugyanis egy gyermek ilyen környezetben nevelődhet, az teljesen más indíttatást és motivációt jelent a számára, mint ha panellakásban, a tévé és a számítógép előtt nőne fel.

Megújult a váró és a védőnői helyiség is

Azt már Molnár József polgármester mondta el, hogy az orvosi rendelő és váró, a védőnői helyiség, illetve a hozzájuk kapcsolódó vizesblokkok teljes körű felújításához a kormány 5,8 millió forintnyi támogatást nyújtott, amihez az önkormányzat 1,6 milliónyi önerőt tett hozzá. Így összesen közel 7,5 millió forintból az épület egészségügyi blokkja új padlóburkolatot kapott, az elavult nyílászárókat modern, hőszigetelő ajtókra és ablakokra cserélték, a falazat hibáit kijavították, festésre került sor, s nem utolsósorban új bútorokat is sikerült beszerezni. A polgármester azt is hozzátette: de hogy ne csak a hivatali helyiségeknek, a könyvtárnak és az egészségügyi szolgálatnak is helyet adó ház utóbbihoz tartozó külsője újuljon meg, hanem az egész épületé, a képviselő-testület úgy döntött: takarékos gazdálkodással biztosítja a munkálatokhoz szükséges forrásokat.

Műsor az átadón

A megújult komplexumot dr. Háda László plébános áldta meg, a nemzeti színű szalagot pedig Cseresnyés Péter, Bene Csaba, a megyei közgyűlés alelnöke és Molnár József vágták át. Az ünnepélyes avatáson a zalaszentjakabi gyerekek, a Galamboki Hagyományőrzők és a Zalaapáti Harmonikazenekar adott kedves és hangulatos műsort.