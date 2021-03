Felújították a 48-as hősi emlékművet Tornyiszentmiklóson

A településen is megemlékezett az önkormányzat az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján. A képviselők helyeztek el koszorút a 48-as emlékműnél.

Bene Nándor polgármester emlékeztetett, hogy tavaly a március 15-i ünnepség volt az utolsó rendezvényük, sajnálatos, hogy a járványhelyzet okozta korlátozások miatt idén sem tudott a helyi közösség együtt megemlékezni. A polgármester azt is elmondta hogy az évfordulóra a 2009-ben állított emlékművön Lovkó László vállalkozó hozzájárulásával cserélték le a régi fa

zsindely tetőzetet, a helyi közfoglalkoztatottak és a község karbantartója végezték el a munkát és újrafestették az emlékművet.

-Az emlékműre felkerült két új név is, akik a helyiek közül szerepet vállaltak az 1848-49-es eseményekben – tájékoztatott Bene Nándor. – Tóth János és Kis Ferenc szabadságharcban vállalt szerepére a későbbi kutatásai során talált rá a településről származó Goór Zoltán, aki több helytörténeti kutatást is folytatott a községben. Kiderült, hogy Tóth János kerkaszentmiklósi születésű volt, helyben állt be honvédnek, születésének pontos dátuma a rendelkezésre álló dokumentumokból nem derült ki. A Hadtörténeti Levéltárban őrzött „honvéd törzskönyv” adati szerint a szabadságharcban részt vett és haza is tért. Kis Ferenc újfalui születésű volt, Felső Szemenyén állt be a honvéd seregbe, ahol talán munkavállas miatt tartózkodhatott. Dicsőségüket és helytállásukat soha nem felejtjük.