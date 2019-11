Felújított utat avattak fel Lentiben

Átadták hétfőn a felújított Gyöngyvirág utcát és annak összekötő részeit. Az Arany általános iskolához közeli szakaszokat lakossági kezdeményezésre tették rendbe.

Horváth László polgármester a képviselő-testület tagjai, a meghívott vendégek és a lakók jelenlétében elmondta: a fokozott használat és az időjárás leamortizálta a burkolatot az utcában, kátyús volt, a csapadékvíz pedig nem jutott be a csatornába. Ezért vált szükségessé az aszfaltburkolat és azzal együtt a szegély felújítása, ami meg is valósult mintegy 376 méter hosszú összefüggő részen, illetve a két összekötő szakaszon 72 és 87 méter hosszban. Hozzátette: a tervezés során igyekeztek olyan megoldást választani, hogy a természetes környezet minél kisebb kárt szenvedjen. Ebben a lakosság is együttműködő volt, amiért a polgármester köszönetét fejezte ki. A mintegy 40 millió forint értékű beruházás fedezetét az önkormányzat saját forrásból biztosította.

Horváth László kiemelte: az elmúlt időszakban több út- és járdaszakasz is megújult Lentiben, és a munkát folytatják. Megvalósul a Gyöngyvirág utcában az Arany-iskola felé vezető útszakasz, a járda, illetve a parkoló felújítása, erre a támogatás összege megközelíti a 15 millió forintot, amihez a város 8 millió forint önerőt tesz hozzá.

Jelenleg is zajlik a Petőfi út mellett a máhomfai városrész felé vezető kerékpárút rendbetétele.