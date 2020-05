Felújít a Magyar Közút egy kritikus állapotú, 1700 méteres szakaszt

A körülbelül hetven kilométernyi hosszúságú 75-ös út egyik leginkább igénybe vett szakaszán kezdett burkolatfelújításba és -megerősítésbe a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A már zajló munkálatokról tegnap Vigh László, a térség országgyűlési képviselője Mórocz Józseffel, a közútkezelő Zala megyei igazgatójával közösen tartott helyszíni sajtótájékoztatót.

A félpályás útzár mellett zajló felújítás első ütemét, a régi aszfaltburkolat visszamarását gyakorlatilag tegnap be is fejezték a szakemberek, ám a munkálatok neheze csak ezután következik. Vigh László elmondása szerint ugyanis az út alapja több ponton megsüllyedt, azt a hibát pedig csak lokális körű, teljes szerkezetcserével lehet orvosolni. A képviselő azt is hozzátette: a munkálatok a Keszthelytől – többek közt Pacsa, Bak és Lenti érintésével – egészen Rédicsig tartó, mintegy hetven kilométer hosszúságú út 1700 méteres szakaszát érintik. Azt a Nova külterületén található részt, ahol a jelentős szintkülönbség miatt a Rédics felé vezető oldalon kapaszkodósáv található, vagyis az út ezen a részen 2+1 sávos.

A Zala megyei főközlekedési úthálózat ezen szakaszát naponta átlagosan négyezer jármű használja, ez is hozzájárult ahhoz, hogy az útalap megsüllyedésén túl a burkolat is megkopott, a felülete nyomvályúsodott. Ezek a meghibásodások akár balesetek veszélyforrásai is lehetnek.

– A felújítás költsége 480 millió forint, ezt az összeget a Magyar Falu Program keretében nyerte el a Magyar Közút Nonprofit Zrt. – folytatta Vigh László. – A kivitelezési munkálatokat a Duna Aszfalt Út- és Mélyépítő Kft. végzi, a befejezés határideje pedig szeptember másodika.

Mórocz József mindezt azzal egészítette ki, hogy a felújítás alatt álló szakaszon valóban elöregedett a burkolat, de annak idején magát az utat is gyengébb teherbírásúra tervezték, hiszen akkor még nem kellett ekkora forgalmat lebonyolítania. Ennek okán egyes részein szerkezetcsere is szükségessé vált.

– A régi burkolat felmarását, valamint a teherbírásukat vesztett szakaszok teljes szerkezetcseréjét követően kétrétegű, az út állapotától függően 12–14 centiméteres új aszfaltszőnyeget kap a teljes 1700 méteres szakasz – részletezte az igazgató. – Ez valójában burkolatmegerősítést is jelent. A felújítás természetesen a padkázást és a vízelvezetés rendezését is magába foglalja.

Mórocz József hozzátette: a 75-ös út egyéb részein is folynak szakaszos burkolatjavítások, azokat a munkálatokat azonban az üzemeltetési feladatok keretein belül végzik.