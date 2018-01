Feltöltik a balatonfenyvesi strandot

A balatonfenyvesi nyaralótulajdonosokat tájékoztatta tegnap az idei beruházásokról és programokról Lombár Gábor, a somogyi üdülőtelepülés polgármestere.

Mint az a tegnapi fórumon elhangzott: már tervezés alatt áll a fenyvesi strand átfogó felújítása, melynek keretében feltöltik azon mélyen fekvő területeket, ahol az esőzések után megáll a víz. Ezen beruházás 2 milliárd forintba kerül. Emellett a strand keleti felén sportcentrumot alakítana ki az önkormányzat.

– A csúszdától a strand végéig tartó területen homokos strandfoci- és röplabdapályát alakítunk ki, illetve egyéb lehetőséget is biztosítunk az aktív kikapcsolódáshoz – mondta Lombár Gábor polgármester, aki jelezte: az önkormányzat döntött, hogy megvásárolja az évek óta használaton kívüli óriáscsúszdát, ami az átfogó felújítást követően ismét üzemelhet. – Más fejlesztéseket is tervezünk, Balatonfenyves-alsón is kialakítunk egy vízparti sétányt, illetve a település csapadékvíz elvezetésének modernizálására is nyertünk 260 millió forintot. Emellett az általános iskola épületének energetikai rekonstrukciója, s a tornacsarnok belső felújítása is szerepel a tervek között.

A fenyvesi polgármester a nyári rendezvények kapcsán hangsúlyozta: a szezont május 12-én, a falunappal indítják, júniusban pedig ismét veteránautó kiállítást rendeznek. A nyár folyamán pedig a kanizsai, egerszegi és pécsi művészeti csoportok is bemutatkozási lehetőséget kapnak a település központjában.