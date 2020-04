Féltik a BGE zalai karát

A Budapesti Gazdasági Egyetem GKZ-nek a Pannon Egyetembe való beolvasztásával kapcsolatos törvénymódosítási tervről tartott tegnap közös sajtótájékoztatót Keresztes Csaba, a DK helyi frakcióvezetője, Benke Richárd, a Jobbik regionális igazgatója és Góra Balázs, az MSZP zalaegerszegi elnöke.

A politikusok emlékeztettek: Vigh László, a Fidesz helyi országgyűlési képviselője veszprémi képviselőtársával törvénymódosítási javaslatot nyújtott be, aminek értelmében a BGE zalaegerszegi kara a Pannon Egyetembe olvadna be. Közölték: önkormányzati képviselőként is fontosnak tartják, hogy a közoktatás és a felsőoktatás ne legyen politikusok játszótere, és hogy a zalai kar az eddigi magas színvonalon működhessen tovább.

Elmondták: tudomásuk sze­rint a törvénymódosítási indítványról előzetesen nem tájékoztatták a kar vezetőit és a diákokat sem. Azt sem tudni, működhet-e majd önálló karként az egerszegi intézmény.

A májusra tervezett érettségi vizsgákról elmondták: át­gondolatlannak, felelőtlennek tartják az intézkedést. He­lyette az évközi eredmények alapján kellene megajánlani a jegyeket a diákoknak.