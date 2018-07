Felszámolják a szelektív „szigeteket” Zalalövőn

A szelektív hulladékgyűjtő szigetek felszámolását kérte a szolgáltatótól a város önkormányzata. Tegnap két helyről, a Zrínyi utcából és a József Attila út torkolatából már el is szállították a gyűjtőedényeket.

Az intézkedés nem hirtelen történt, az önkormányzat már hónapokkal ezelőtt jelezte, hogy erre a lépésre készül. Mindennek oka a gyűjtőszigetek nem rendeltetésszerű használata volt.

– A szelektív szigetek kialakítására röviddel a hulladékszállítás központosítása, illetve a Zalaispa mint új társulás létrejötte után került sor – mondta lapunknak Pintér Antal polgármester. – Éveken keresztül jól is működött a rendszer, ám az utóbbi időben egyre gyakoribbá vált a nem rendeltetésszerű használat. Kommunális hulladékot hordtak ide lakók, idegenek használták a gyűjtőpontokat, illetve vállalkozóktól is került ide olyan szemét, amely a te- vékenységük során keletkezett. Teljesen elfajult a helyzet, egyes utcák és településrészek már annyira szemetesek, bűzösek voltak, hogy az közegészségügyi veszélyforrást hordozott magában.

Az önkormányzat február óta felhívásokban, tájékoztatókban többször is kérte a lakosokat a szigetek rendeltetésszerű használatára, még testületi ülésen is szóba került a téma. Legutóbb május 30-án adtak ki egy felhívást, ebben már a szigetek felszámolásának lehetőségét is felvetette a képviselő-testület. Ennek ellenére nem történt változás, így az önkormányzat kérte a gyűjtőpontok megszüntetését. Tegnap a két leginkább neuralgikusnak számító helyszínről, a Zrínyi utcából és a József Attila utca torkolatából el is szállították a gyűjtőedényeket. A többi helyen egyelőre maradtak, de Pintér Antal szerint ez a helyzet átmeneti állapotot tükröz.

– Nem a szelektív gyűjtés ellen vagyunk, a kezelhetetlen helyzet felszámolása mellett éppen az a célunk, hogy a szelektivitás még inkább megvalósuljon – folytatta a polgármester. – Azt kérjük a lakosoktól, használják ki annak a lehetőségét, hogy a szolgáltató szombatonként a szelektíven gyűjtött hulladékot a háztartásoktól is összegyűjti. Az ehhez rendszeresített zsákok az önkormányzatnál térítésmentesen beszerezhetők. A hulladékudvar ugyancsak nyitva tart, természetesen oda is beszállítható a szétválogatott hulladék.