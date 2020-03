Felolvasó maratont tartottak Nagykanizsán

Wass Albert író és a magyar irodalom nagyjai előtt tisztelegve huszonöt órás felolvasó maratont rendezett péntek 18 órától szombat 19 óráig a Thúry György Hagyományőrző, Kulturális és Sportegyesület.

A maratoni felolvasást a Thúry Vitézlő Oskolában tartották az egyesület kebelén létrejött versmondó kör tagjainak közreműködésével. Vörös András, az egyesület vezetője több társával együtt átvirrasztotta a péntekről szombatra virradó éjszakát és helytállt 25 órán át.

– A hagyomány 13 éves múltra tekint vissza, és világszerte 60 közösség vesz részt benne Kanadától Magyarországon át Erdélyig – hallottuk Vörös Andrástól. – Mi nyolc éve csatlakoztunk a mozgalomhoz, s egy-egy ilyen maratoni felolvasásra úgy tekintünk, mint egy istentiszteletre, ami hihetetlen erőt ad. S ez egyfajta tanulási folyamat is, mert egymástól kapunk olvasmányos élményeket, ajánlunk a másiknak verseket, regényrészleteket – nemcsak Wass Alberttől, hanem más magyar szerzőktől is –, melyekről a felolvasásuk után beszélgetünk, azaz ilyenkor fürdünk a magyar kultúrában. Nem kerülhető meg, hogy Wass Albert személye kapcsán most újból fellángolt a vita az író nézeteiről. Úgy vélem, ezzel együtt is van máig érvényes üzenete kitartásról, hazaszeretetről, magyarságról, amit érdemes megismerni az iskolában. Ha a gyerekek csak ezt az egy mondatot jegyzik meg tőle: „Maradok az úton, amíg csak élek, töretlen hittel ember és magyar!”, nos, már az is bőven elég…