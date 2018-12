Fellobbant a második gyertya lángja Hévízen

Fellobbant a második gyertya is a város adventi koszorúján. Az elsőt Márfi Gyula veszprémi érsek és Papp Gábor polgármester, a másodikat Péntekné Vizkelety Márta református lelkipásztor és Fisli István önkormányzati képviselő gyújtotta meg.

– Advent és karácsony Isten szeretetéről mesél – mondta Péntekné Vizkelety Márta a Festetics téri ünnepségen, kiemelve: Isten annyira szereti az embert, hogy egyszülött fiával ajándékozta meg azért, hogy örök élete legyen.

Jézus eljött az első karácsonyon, majd meghalt értünk a kereszten, megváltva bennünket a bűntől.

– Isten azt kéri tőlünk ezen a karácsonyon is, fogadjuk el ajándékát, Jézust, fogadjuk őt a lelkünkbe, szívünkbe. Ha hiszünk benne, közel engedjük magunkhoz, akkor bennünk is megszülethet és felnövekedhet Krisztus, s lehet számunkra is hely a mennyek országában.

Az elmúlt két hétben előbb az Illyés-, majd a Bibó-iskola diákjai adtak ünnepi műsort, most vasárnap az óvodások következnek.

