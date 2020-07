Felkészültek az esőzésekre Tornyiszentmiklóson

Lakossági kéréseknek eleget téve tisztították ki a határ menti településen több helyszínen a vízelvezető árkokat.

Mint azt Bene Nándor, a falu polgármestere elmondta: többen megkeresték, hogy a régi vízelvezető árkok, rácsos átvezetők már nem töltik be eredeti funkciójukat, szükséges lenne a kitisztításuk, mert a nagyobb esőzések során a földeken, udvarokban és a házak pincéjében is áll a víz.

– A zárkerti programban az útfelújításokat az elmúlt időszakban végezte el a kivitelező, így az árkok tisztításához szükséges munkagépek a településen voltak, a két munkát sikerült összekötni, és a község területén öt vízelvezetőt szanálni. A Bakó-hegyi feljárónál tették rendbe az árkot és az ott található vízgyűjtőt, amelyet már ellepett, el is takart a sár, a hordalék – tájékoztatott a polgármester. – Emellett a régi temető és a Rákóczi utca közötti részen, a művelődési házzal átellenben és több, utcákat összekötő kisközben is végeztek ároktisztítást, valamint a Kossuth utcán, a község főutcáján lévő ingatlanok hátsó kertjei mögötti részen hosszabb szakaszon nyitottak utat a csapadéknak. Ezen a részen továbbá az új hídgyűrűk elhelyezésében is segítettünk, hogy a telkek könnyebben megközelíthetők legyenek – mondta. Bene Nándor hozzátette, hogy ez utóbbi rész a legkritikusabb a településen, többször sújtotta villámárvíz a veteményeskerteket, a házak udvarát és a pincéket. Remélik, hogy ezzel a megoldással segítenek az itt élőknek, és kevesebb bosszúságot okoznak a nagyobb esőzések. Arról is beszélt, hogy a Bakó-hegyi részen további útfelújítást, szélesítést terveznek.

– A munkálatok sorába kapcsolódik az elmúlt évek alatt balesetveszélyessé vált lendvaújfalusi patak hídjának felújítása is. Az Organic Food csapatának és Ternácz Ferenc felajánlásának köszönhetően, a falu közfoglalkoztatottjainak közreműködésével sikerült a fahíd padozatát kicserélni – zárta a polgármester.