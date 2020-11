Felkapcsolták az ünnep fényeit Kerkabarabáson

A közösségi rendezvények elmaradnak, de a járványhelyzetben sem feledkezhetünk meg arról, hogy a karácsony a szeretet ünnepe – mondta Paál István polgármester szombaton, amikor felkapcsolták a település ünnepi fényeit.

A kultúrház udvarán tartott eseményen jelen volt Vigh László országgyűlési képviselő és Pácsonyi Imre, a megyegyűlés alelnöke is. Utóbbinak azért is köszönetet mondott a polgármester, mert a megyei önkormányzat támogatásával kaphat Mikulás napján ajándékcsomagot a község valamennyi 14 év alatti lakója.

– Kerkabarabáson advent időszakában több rendezvényt szoktunk tartani, a Mikulás-ünnep mellett karácsonyváró kézműves-foglalkozást, és advent utolsó vasárnapján együtt gyújtjuk meg a koszorú negyedik gyertyáját. Abban bízunk, hogy ez utóbbira idén is lesz lehetőségünk – mondta Paál István, hozzátéve: jelen körülmények között még fontosabb az advent üzenete, hogy költözzön melegség az emberek szívébe.

Vigh László az egészségügyi veszélyhelyzetről beszélt, mint mondta, az egyik legfontosabb feladat az idősek védelme, ezért azt kérte a fiataloktól, hogy segítsék a veszélyeztetett korosztályt, vállalják át azokat a teendőket, amik miatt ki kellene mozdulniuk. Az olyan személyeknek, akiknek az ellátását helyben nem tudják megoldani (például nincs elég tüzelőjük), a katasztrófavédelem is tud segíteni.

Pácsonyi Imre a jövő lehetőségeiről beszélt, arra hívta fel a figyelmet, hogy előkészítés alatt áll a 2021–27-es pályázati ciklus, s miután a területfejlesztési programokban a körjegyzőségi székhelyek, nagyobb települések voltak eddig inkább a kedvezményezettek, most az olyan kisebb lélekszámú településekre is ráirányul a figyelem, mint amilyen Kerkabarabás.