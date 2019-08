Felavatták Gébárton a kibővített Kézművesek Házát

Jurtaházzal, s egyéb helyiségekkel bővült a Gébárti Kézművesek Háza, ami a jövőben regionális centrumként látja el több szakmai feladatát.

A 135 millió forintos fejlesztést tegnap avatták fel. Az ünnepség keretében nyílt meg a jurtaépítés 23 évvel ezelőtti pillanatait felidéző kiállítás, valamint a Szelestey László néprajzkutató gyűjteményét bemutató tárlat is.

Elsőként Balaicz Zoltán polgármester beszélt, kiemelve: 32 évvel ezelőtt sokak összefogásának eredményeként épült meg a Gébárti-tó partján a Kézművesek Háza, ami a hagyományőrzés és a népművészet fellegvárává vált. Kiemelkedő szerep jutott ebben Skrabut Évának, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület elnökének és Prokné Tirner Gyöngyinek, a ház szakmai vezetőjének. A mostani bővítéshez 15 millió saját forintot adott a város a pályázaton elnyert 120 millió mellé. Ezzel együtt a feladatok is új dimenzióba lépnek. Megemlítette a tó körül zajló egyéb fejlesztéseket (kajak-kenu központ, Boldogasszony kápolna, kerékpárút, s az ősszel avatandó fa sírjel emlékpark) is.

Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos köszöntőjében szintén a kézműves hagyományok, technikák megőrzésének fontosságát emelte ki. Mint mondotta, ha a ma még fellelhető ősi tudásbázist nem adjuk tovább, nem vagyunk magyarok. Hiszen mindez ránk jellemző, rólunk szól, minket gazdagít.

Ezt követően Krucsainé Herter Anikó kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár szólt a ház feladatairól, amelyek közt a módszertani munka, a képzések, a zsűriztetés, a kiállításszervezés és a szaktáborok rendezése is regionális szintre lép. Kiemelte, milyen remek szó is a „kézműves”. Benne van a kéz, a mű, s maga az alkotó ember. Beke Márton, a Közös Pontok Műhely alapító ügyvezetője a kézműves alkotóházak pályázati forráshoz juttatásáról, s a házak regionális hálózatának kimunkálásáról beszélt. A honfoglalás kori nemezjurta elkészítésének 23 évvel ezelőtti eseményeit Beszprémy Katalin, a Hagyományok Háza tárvezetője idézte fel. Számára az volt a legszebb élmény, amikor a jurtában tölthetett egy éjszakát, kitekintve a csillagos égre. Ezért furcsa most épületben látni, ám mindenképpen indokolt, hiszen óvni kell az állagát.

A Szelestey László néprajzkutató, újságíró hagyatékából megnyílt kiállítást Szabó Zoltán, a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetője méltatta, az ország egyik legkvalitásosabb gyűjteményének nevezve a pásztorművészeti kollekciót. A beszédek végén a kivitelezők nevében Németh Gábor készre jelentette a munkálatokat, majd bihari, nádudvari és békési népművészek képviselői adták át ajándékaikat. A bővítést és a biztató szavakat Skrabut Éva és Prokné Tirner Gyöngyi köszönte meg, a programot a Zala Zenekar játéka színesítette.