Felavatták az új, Kossuth utcai egészségfejlesztési irodát Zalaegerszegen

Csütörtökön ünnepélyes keretek között felavatták a Zalaegerszegi Járási Egészségfejlesztési Iroda (EFI) számára kialakított centrumot.

Az EFI-t az orvos és nővérszálló földszintjén, egy műhelyből hozták létre – mondta köszöntőjében dr. Halász Gabriella, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház főigazgatója. Bár a kórház elsődleges feladata a gyógyítás, a lakosság egészségmegtartó magatartásának ösztönzése is fontos céljuk. Éppen ezt szolgálja az EFI, aminek kialakítására sikeresen pályázott az intézmény. Az elnyert 85 millió forintból 6 milliót költöttek a helyiség felújítására, ezt az összeget további 6 millió saját forrással is megtoldották. A berendezésre 2,5 millió pályázati forrást használtak fel, a fennmaradó összeg pedig a működést fedezi, 26 hónapra. A főigazgató bízik benne, hogy a folytatás sem marad el. Kiemelte, az egészségügy önmagában nem képes változtatni a rossz megbetegedési statisztikákon, szükséges hozzá a lakosság egészségtudatos életmódja is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott beszédében kiemelte, jelen alkalom csak a központ avatása, ám az EFI már március eleje óta végzi a dolgát, s sokat tett az egészségkultúra terjesztéséért. A kormány jogszabályokkal is támogatja e munkát, bizonyítja ezt a nemdohányzók védelmében hozott törvény, a közétkeztetés reformja, továbbá a mindennapi testnevelés bevezetése az iskolákban. A tervek szerint még idén tárgyalásra kerül az ország 10 évre szóló népegészségügyi programja.

A továbbiakban Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos beszélt a személyes példamutatás jelentőségéről, Balaicz Zoltán polgármester pedig a kórházzal kialakított jó kapcsolatról, s az egészségügyi és szociális intézmények felújításairól szólt.