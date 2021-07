Felavatták a megújult és kibővített önkormányzati hivatal épületét Gosztolán

Az újonnan kialakított részben szociális helyiségek kaptak helyet: vizesblokkot, konyhát, valamint egy teleszobát alakítottak ki, ahol internetezni is tudnak a helyiek, ehhez az optikai hálózatot is kiépítették a településen.

A fejlesztéshez a Magyar falu program egyik kiírásán nyert az önkormányzat több mint 12 millió forintot, illetve csekély saját forrást is felhasználtak. Balogh Ferenc, a település polgármestere elmondta, hogy a falu jelentős fejlődésen ment keresztül az utóbbi években: térköves járda épült, turisztikai beruházásokat valósítottak meg, most szociális helyiségekkel bővült a hivatal épülete. A közeljövőben pedig szintén a faluprogramból származó támogatásból új kerítés kerül a temető köré, új köztéri lámpák, kandeláberek világítják majd meg a teret, valamint a ravatalozó is megújul, és a tervek közt szerepel még egy szabadtéri színpad építése is. Az avatáson jelen volt Vigh László miniszteri biztos, országgyűlési képviselő, aki hozzátette: a tervek szerint a következő hét évben is meghirdetik a már három éve zajló Magyar falu programot. A hosszú távú cél az, hogy a tizedik év végére Zalában és az ország más megyéiben is az utak, járdák, közintézmények megújuljanak, és ne jelentsen hátrányt vidéken élni.