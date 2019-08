Felavatták a megszépült tájházat Pákán

Vasárnap, a búcsú napján avatták fel a település dömeföldi részében a felújított tájházat.

A több mint 150 éves zsúpfedeles parasztház évtizedekkel ezelőtt került az önkormányzat tulajdonába. Megőrizték eredeti állapotában, három helyiség található benne. A műemléki védelem alatt álló, döngölt föld padlózatú épületre azonban ráfért a renoválás, amire pályázat keretében nyílt lehetőség.

– Az elmúlt év őszén már lekerült a rossz állapotú zsúpfedél, amit aztán idén újra cseréltünk. Közben viszont beázott a lefóliázott tetőn át az épület, de elvégezték a padló döngölését és a festést, csak várni kell még, hogy teljesen kiszáradjon – tájékoztatott Lukács Tibor, Páka polgármestere. – A felújítás mintegy 16 millió forintba került, a projekt keretében a házban berendezett paraszti háztartás használati tárgyait is restaurálták, ezek jövő hónapban kerülnek vissza. Emellett szeretnénk interaktívvá tenni ezt a kiállítást, például olyan öltözékeket is tartani, melyeket a látogatók fel is próbálhatnak, de akár esküvők megtartására is alkalmasnak találjuk a tájházat és környezetét.

Az avatón részt vett Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője is.

– Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. A Tamási Árontól származó gondolat kifejezi azt is, hogy mivel tartozunk eleinknek, azoknak, akik hosszú évszázadokon keresztül azért küzdöttek, áldozták életüket, hogy mi ma itt magyarul tudjunk beszélni, imádkozni, álmodni, gondolkodni – mondta Cseresnyés Péter. – Ez az örökség felelősséggel is jár, mindazt, amit örököltünk, ápolnunk kell és továbbadni.

A politikus gondolatai után az ünnepélyes szalagátvágás következett, majd Németh Csaba plébános megszentelte a tájházat.