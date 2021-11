Felavatták a hegyre vezető, új aszfaltos utat Gutorföldén

Felavatták Gutorfölde rádiházi településrészén a több mint 10 millió forintból kialakított hegyre vezető új, aszfaltos utat szombaton a Márton-napi pincebejárással összekötve.

A rádiházi hegyen Nyakas István polgármester elmondta, hogy régóta várták már a gazdák, hogy elkészüljön a szilárd burkolatú út, mert nehéz volt ezen a szakaszon a közlekedés. Nemrégiben a Magyar falu program nyújtotta támogatásból végezték el a munkát. Az avatáson jelen voltak a hegyi gazdák is, akik az út menti környezetet tették rendbe. A polgármester arról is beszélt, hogy nemcsak helyiek, hanem távolabb élők is gondoznak birtokot a hegyen, illetve 15 állandó lakosa is van a hegyhátnak, ezért is szerették volna fejleszteni az infrastruktúrát.

Az eseményen részt vett Cseresnyés Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, aki arról is beszélt, hogy Zalában jó minőségű borokat lehet kóstolni, az elmúlt évtizedekben fejlődésnek indult a zalai szőlő és borkultúra. A rádiházi hegyen a szőlőművelést most egy útfelújítás is segíti, amit hazai forrás felhasználásával valósítottak meg.

– A magyar gazdaság az elmúlt 10 évben oda fejlődött, hogy nemcsak külföldi és hitelből származó támogatásokra számíthatunk, hanem saját költségvetési forrásokra is, mert a gazdaság az utóbbi 5-6 évben meredeken ívelt felfelé – hangsúlyozta Cseresnyés Péter. – Hazai forrásból is sikerült olyan keretösszegeket elkülöníteni, melyeket a vidék Magyarországa tudott felhasználni, hisz a Magyar falu program nyújtotta magyar adóforintok kimondottan az 5 ezer fő alatti településekre kerülnek. A mi választókörzetünkben több mint 3 milliárd forintot fordíthattak a települések utak, járdák, közintézmények felújítására, valamint olyan fejlesztésekre, melyek az ott élők életét könnyebbé, kényelmessé teszi. Emellett voltak más programok is, melyekre pályázhattak. A mindenkori kormánynak óriási tartozás van a vidékkel szemben, de az elmúlt 10 évben a politikai odafigyel a vidékre.