Felállítják a díszkutat Nagykanizsán

Ismét napirendre került a Török kút másolatának visszaállítása, ám a korábbi elképzeléssel ellentétben nem az Erzsébet téren, hanem a Deák téren helyeznék el.

A javaslattal a legutóbbi közgyűlésen dr. Károlyi Attila, az Éljen VárosuNK! Egyesület képviselője állt elő. Felidézte: a Török kutat 1879-ben a Deák téren állították fel, majd 1934 áprilisában az Erzsébet tér északi oldalára helyezték át. Az idők folyamán a díszkút elemei megkoptak, az oroszlánfejek és a kútkáva egy része teljesen megsemmisült. A kutat Kovács Attila szobrász restaurálta, és 1994 őszén került a mai helyére, a múzeum udvarára. A restaurálást végző művészt ugyanakkor felkérték egy másolat elkészítésére is, ami 2012-ig az Erzsébet téren állt. A főtér akkori rekonstrukciója miatt a kút másolatát elemeire bontották, s azóta is a kiskanizsai városrészben található állatvásártéren őrzik. A főtéri rekonstrukció keretében a Török kút helyére az addig a Kossuth téren lévő Szentháromság szobor került, s bár többször is szó volt a Török kút visszaállításáról, konkrét intézkedés nem történt.

– A Török kút állapotát a közelmúltban megszemléltem. A klasszikus oszlop négy darabra tört, ám a kút többi része jó állapotban van – mondta dr. Károlyi Attila. – Miután a város polgárait érzelmi szálak fűzik a kúthoz – valamikor a gazdák lovaikat is itatták a kút kávájából –, javaslatot tettem az alkotás Deák téren való felállítására. A területen most kezdődik egy átfogó rekonstrukció, így nem okozna különösebb problémát a Török kút elhelyezése.

A közgyűlés támogatta dr. Károlyi Attila javaslatát, és úgy határozott, hogy a Török kút másolati példánya vízellátás nélkül, kizárólag díszkút funkcióval kerüljön felállításra a Deák téren. A testület a tervezési feladatok elvégzéséhez 2 millió forintot biztosít a város idei költségvetéséből.

Dr. Károlyi Attila egy másik szobor visszaszerzését és felállítását is kezdeményezte. Mint mondta: az egykori Dózsa-laktanyában lévő Dózsa György-szobor – a laktanya 1996-os leszerelését követően – mint honvédségi eszköz került először Tatára, majd Kaposvárra, végül Ceglédre, ahol az ottani laktanya bejárata előtt fel is avatták. A Dózsa-szobrot később Cegléd városának adományozták, jelenleg egy labdarúgó pálya melletti területen található.

– Indítványoztam, hogy a város próbálja visszaszerezni a Dózsa-szobrot Ceglédtől – hangsúlyozta dr. Károlyi Attila. – Ha erre nincs lehetőség, akkor a város készíttessen másolatot a szoborról, amit a Kanizsa Centrum Bevásárlóközpontnál lévő körforgalom közelében kellene felállítani, úgy, hogy a szobor arccal az egykori laktanya felé nézzen.

A közgyűlés ezt a javaslatot is támogatta, és a szoborállítás költségeire 2 millió forintot szavazott meg.