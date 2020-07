Fejlődő kistelepülés Kispáli

Gyarapodó létszám jellemzi a megyeszékhelyhez közeli települést, erről is szó esett kedden délelőtt Kispáliban, amikor a nemrég megvalósult fejlesztésekről számoltak be a faluházban.

A 280 lakosú község önkormányzata az elmúlt esztendőben három pályázatára nyert támogatást a Magyar Falu Programban, mondta el Horváth Zsuzsanna polgármester, aki elárulta, a község lélekszáma évről évre növekszik. A 18 évnél fiatalabbak és a nyugdíjasok száma már azonos, 60-60 fő. Szólt arról is, hogy a Magyar Falu Programban elnyert támogatás egyik eredményeként sikerült felújítani a Dózsa György utcát 242 méter hossz­ban. Az útburkolat, a padka és az árok rendbetételére közel 14 millió forintot kaptak, ehhez önerővel járultak hozzá, hogy a korábban felújított szakasszal összekössék.

A temető csinosításához 840 ezer forintos támogatást nyertek, ami a munkálatok anyagköltségét fedezte. Lombos fákat ültettek, köztéri bútorokat helyeztek el, ivókutat állítottak, az önkéntesek ténykedésével megtámogatott munkálatok közel 200 ezer forintos költségét pedig az önkormányzat finanszírozta. Emellett sikeresen pályáztak falugondnoki buszra is. A kilencszemélyes jármű még nem érkezett meg, ez a járványhelyzet miatt az év végére várható. Nagyon várják, az óvodások szállításánál, az idősek ellátásában tesz majd jó szolgálatot. A polgármester érdeklődésünkre arról is beszámolt, hogy a Leader-pályázaton nyert 10 millió forintos támogatással közösségi tér, afféle pajtaszínház épül a faluház szomszédságában, Ennek átadását a jövő hónap végére tervezik. Szólt arról is, hogy a közterületek fenntartásához használható gépek beszerzéséhez pályáznak 200 ezer forint támogatásért.

Kevés település van, ahol ennyi utat építettek újjá az elmúlt években. Ezt Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos fogalmazta meg. Mint felidézte, a Nagypálival összekötő szakasz után nem sokkal a megyeszékhelyre vezető út egy részét is sikerült felújítani. Jelenleg pedig zajlik az autóipari tesztpálya építési forgalma által komolyan igénybe vett, a 76-os úttól a falu felé vezető etap rendbetétele. A Magyar Falu Programról szólva elmondta, cél, hogy minden település évente legalább egy pályázata kapjon támogatást. Ennek esélyét növeli, ha előzetesen sikerül egyeztetni a tervezett beruházásokról.