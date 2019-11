Fejlesztésekre és programokra fektetik a hangsúlyt Homokkomáromban

Az infrastrukturális fejlesztések mellett a közösségkovácsoló programokra is nagy hangsúlyt fektetnek a településen.

A dél-zalai községben zajló korszerűsítésekről rendszeresen beszámolunk lapunkban. Legutóbb arról adtunk hírt, hogy pályázati támogatásból és a falu saját erejéből utakat aszfaltoztak le. A falu akkori és egyúttal jelenlegi vezetése – két új, önkormányzati képviselővel kiegészülve – nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a község karbantartott, esztétikus legyen.

Singula Ferencné polgármester elmondta: a 3,5 éve elkezdett munkát folytatják a jövőben is, fejlesztések és többgenerációs rendezvények tekintetében egyaránt.

– Mozgalmas időszak áll mögöttünk – jelezte Singula Ferencné. – A faluházat részlegesen rendbe hoztuk, színpadot építettünk, új eszközöket, berendezéseket vásároltunk. A festés, állagmegóvó javítások mellett térköves járdát is létesítettünk. Továbbá rendbehozattuk a község temetőjét: a ravatalt és a sírkert területét egyaránt. Több tízmillió forintból, projekttámogatásból és önerőből valósultak meg a különböző fejlesztések, amik végére nem került pont – összegezte a polgármester. Hozzátéve: a munka folytatódik. Ugyanis korábban, egy TOP-projekt jóvoltából 15 millió forintot nyertek az önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítésére.

– A pályázati lehetőségeket már az alakuló ülésünkön górcső alá vettük – folytatta Singula Ferencné. – A járdák, gyalogutak helyrehozatalára nagy szükség lenne, különösen a kegytemplomhoz vezető, a Jókai utca, valamint a Petőfi utcát a faluközponttal összekötő „kis híd” járdájának rendbetételére. A faluház teljes rekonstrukciója is nagy vágyunk, csakúgy, mint új, modern játszótér építése.

A polgármester hozzátette: kiemelt figyelmet fordítanak a rendezvények szervezésére is.

– Hétvégén az idős lakóinkat köszöntjük az immár hagyományos szépkorúak napján. Az adventi készülődésünk a jövő generációnak szól, a Mikulásváró szintén a régi tradíciók közé tartozik. Nagyon fontosak számunkra a felnőttek, az idősek mellett a gyerekek is. A közelmúltban alakult egy csoport Sipos-Takács Erika alpolgármester vezetésével, amely a helyi családokat fogja össze. A gyerekek részvételével Márton-napkor lámpás felvonulást is tartottunk. Új kezdeményezésekre nyitottak vagyunk, ugyanis nemcsak a tényleges korszerűsítéseknek, hanem az új ötleteknek köszönhetően is fejlődik, még élhetőbbé válik Homokkomárom – összegezte Singula Ferencné.