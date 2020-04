Fejlesztéseket tervez Gétye önkormányzata

Útfelújítások, falugondnoki autó beszerzése és turisztikai beruházás – e fejlesztéseket tervezi a kis zalai zsákfalu, Gétye önkormányzata.

A település önkormányzata 95 millió forintból gazdálkodik, s néhány pályázat is segíti a tervek megvalósítását. A Magyar Falu program közel 15 millió forintos támogatásával lecserélik a falugondnoki autót, az új várhatóan e hónap végén érkezik meg. A jármű azért is különösen fontos, mert a zsákfalut hétköznaponként napi egy, menetrend szerinti buszjárat érinti hajnali fél ötkor, valamint tanszünetben még egy reggeli járat fél hét körül, vasárnap pedig csak egy délutáni járat van. Már megvalósították a zártkerti fejlesztést 8 millió forintos ráfordítással, szintén pályázati támogatással. Lekövezték a hegyi úthoz kapcsolódó szakaszokat összesen közel egy kilométer hosszban. – Eltűntek a vízmosások, másrészt dolgoznak arrafelé mezőgazdasági vállalkozók, és az idősebbek most már kerékpárral is meg tudják közelíteni birtokukat – indokolta a fejlesztés szükségességét Talabér Lászlóné polgármester.

Említést tett arról is, hogy az önkormányzat épülete mellé önerőből garázst építettek. A befejeződött munkálatok mellett megvalósításra váró elképzelések is vannak. A Magyar Falu programban pályázatot ad be az önkormányzat a Csányi utca felújítására, mert a felső része már nagyon rossz állapotú. Ebben az utcában gondoskodik az önkormányzat arról is, hogy a vezetékek alatt formára nyírják a fákat, így rendezettebb lesz az utcakép. Az idei évre tervezik az orvosi rendelő külsejének rendbetételét. Bár nem önkormányzati projekt, de Talabér Lászlóné tájékoztatott arról is, hogy egy nagyobb terv része a helyi ivóvízellátással kapcsolatos fejlesztés. Erre a szolgáltatást biztosító és működtető Zalavíz Zrt. adott be pályázatot, s nyert támogatást: a kivitelezés jelenleg előkészítő szakaszban van.