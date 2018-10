Fedák Sári emléknapot tartottak Tótszerdahelyen

A „nemzet primadonnájára” emlékezve Fedák Sári emléknapot rendezett szombaton a Tótszerdahelyi Kulturális és Sport Egyesület.

Hagyományosan a Fedák-kúriában és annak udvarán került sor az eseményre, melyen a XX. század első fele operett-primadonnájának életét és munkásságát idézték meg a szervezők. Az 1879-ben, a fővárosban született Fedák Sári korának egyik legsikeresebb és legelismertebb színművésze, humoros és jó előadója volt. Tehetsége miatt neve fogalommá vált.

A vagyonos díva országszerte 70 birtokkal rendelkezett – a tótszerdahelyi az egyik, ahol a fárasztó színházi évadok után néha megpihent. Fedák Sári 1904-től kezdve 12 éven át birtokolta a központi épületből, gazdasági egységekből és a környező földterületekből álló kúriát, mely ma többek közt a művésznő életét bemutató kiállítást rejt.

A szombati emléknap csúcspontját napjaink Fedák Sárija, a primadonnához hasonlóan Kárpátaljáról indult Szücs Nelli, a Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas színművésze önálló estje jelentette, mellyel természetesen, a nagy előd személyét idézte meg. Azét, akit a Tanácsköztársaság után vöröskatona-toborzása miatt üldözött a hatalom, majd a második világháborút követően állítólagos nyilaskapcsolatai miatt internálásra ítélt a Népbíróság. Büntetése letöltése után már nem térhetett vissza a színpadra, 1955. május 5-én hunyt el Budapesten.

– Fedák Sári számára egész életében nagyon fontos volt a Szózat mindannyiunk által ismert sora: „Hazádnak rendületlenül légy híve, óh, magyar!” – mondta beszédében Szücs Nelli. – Élete legnehezebb pillanataiban sem fordított hátat ennek a hitvallásnak. Úgy vélem, Fedák Sári alakja és egész szellemisége nem tűnt el a múlt homályában, éppen ellenkezőleg, feltámadt. Hogy erősítsen minket egy olyan világban, ahol a nemzeti összetartozásról, hazaszeretetről beszélni, a szülőföldhöz, hazához ragaszkodni már nem divat, s ahol a Himnuszt, a Szózatot szavalni már nem érdem.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője is, aki beszédében kitért arra: Fedák Sári szuverén személyiség, igazi egyéniség volt, aki – Ady Endrét idézve – „lerángatta trónjaikról az autokrata színpadi királynőket, félelmetes bálványokat, szent és sérthetetlen formákat, tradíciókat és konvenciókat. Felforgatta a színpadi hadakozás minden becses, régi elvét, nekivágott a csatatérnek, a színpadnak és megnyert minden csatát.”

– Fedák Sári elhitte, hogy a tehetség kibontakoztatásához erőre, hitre, harcra és a berögzött konvenciók ledöntésére van szükség – jelentette ki Cseresnyés Péter. – Felmutatta a világ előtt: ha rendelkezünk valamely egyedi adottsággal, képességgel, vagy értékkel, azért meg kell küzdeni, olykor még hatalmasabb erőkkel szemben is, különben elvész, eltűnik a semmiben. Immár hosszú évek óta ezért küzdünk mi is, hogy elismerjék szuverén létezésünket, közösségi képességeinket és egyedi tehetségünket.

Az emléknapot szervező egyesület elnökétől megtudtuk: már idén is újdonsággal készültek a rendezvényre, jövőre pedig tovább szélesítenék azt.

– Az emléknappal az a célunk, hogy rehabilitáljuk Fedák Sárit, hogy elfoglalhassa méltó helyét a köztudatban – szögezte le Kolman Árpád. – Idén gasztronómiai kínálattal bővült a program, melynek keretében az érdeklődők megkóstolhatták a művésznő kedvenc süteményét, a gesztenyés Fedák-tortát is. Ennek apropóján jövőre szeretnénk Fedák-torta, vagy Fedák-sütemény versenyt rendezni.

A nap során Kolman Árpád, Szücs Nelli és Cseresnyés Péter megkoszorúzta Fedák Sári szobrát, a kulturális műsorban pedig Szücs Nelli mellett fellépett Császár Sándor magánénekes, Szili Ilona zongoraművész és a kenyeri Rábamenti Citerazenekar is, mely a primadonna által énekelt nótákat is előadott.