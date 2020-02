Fecskeház – fiataloknak : Tizenegy lakásos társasházat avattak Csesztregen

A fiatalok helyben maradásának egyik fontos záloga a lakhatási feltételek megteremtése. A több mint 800 lakosú Csesztregen ennek érdekében alakíttatott ki az önkormányzat egy 11 lakást magába foglaló fecskeházat, amelynek ünnepélyes átadóját csütörtökön tartották.

Először Bedő Róbert polgármester köszöntötte a megjelenteket – köztük azokat a fiatalokat, akik hamarosan lakói lesznek az egykori szövetkezeti irodaházból kialakított társasháznak. Mint mondotta: az elmúlt önkormányzati ciklus elején indult beruházás befejezésével nemcsak régi álma valósult meg a településnek, de a régóta üresen álló, használaton kívüli, egy ideig külföldi tulajdonban lévő épület felújítása révén új színfolttal is gazdagodott a község. A csesztregi fecskeház ugyanis egyedülálló beruházás a mikrorégióban.

Magáról a beruházásról, annak ötletéről, illetve a kivitelezés menetéről Czupi Magdolna, a település jelenlegi alpolgármestere beszélt, aki annak idején polgármesterként megálmodója és elindítója volt a programnak. Kiemelte: a beruházást két pályázat révén sikerült megvalósítaniuk, a külső felújítást egy vidékfejlesztési uniós pályázati projekt keretében oldották meg, míg a belső átalakításra – a lakások tényleges kialakítására – a Leader programhoz adták be igényüket. Ugyan ez utóbbi pályázatot még nem bírálták el, ennek ellenére az önkormányzat az elmúlt évben elvégeztette a teljes beruházást. Czupi Magdolna azt is elmondta, hogy a lakások bérlői öt évig ingyenesen lakhatnak otthonaikban, csak a közüzemi díjakat kell fizetniük, ám kötelező lakás-előtakarékossági számlát nyitniuk, s a település közéletébe bekapcsolódniuk.

Vigh László, a térség országgyűlési képviselője nemcsak az egyedülálló kezdeményezést dicsérte, de azt is kiemelte: példaértékű, ahogy a község korábbi és jelenlegi településvezetője képes együtt dolgozni a fejlesztések, a falu jövője érdekében. Emellett azt is elmondta: a korábbi gyakorlattal ellentétben ma már nem hátrány faluhelyen, kistelepülésen élni. Csesztregen rengeteg fejlesztési program valósult meg, de az ország is fejlődési pályára állt. Óriási értéke van a termőföldnek, ötszázalékos a gazdasági növekedés, nőtt a foglalkoztatottak száma, és ráadásul tavaly annyi házasságkötés történt az országban, amennyi harminc éve egyszer sem.